Snow Man目黒蓮＆timelesz原嘉孝、肩組み密着「カウコン」オフショットにファン歓喜「はらめぐは永遠」
【モデルプレス＝2026/01/02】timeleszの原嘉孝が2026年1月2日、自身のInstagramを更新。Snow Manの目黒蓮との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】スノ目黒と同期・timeleszメンバーが公開した密着フォト
原は2025年12月31日から2026年1月1日にかけて、東京ドームで開催された「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」の舞台裏で撮影されたオフショットを公開。目黒と肩を組みピースしたり、目黒に頭を掴まれながら笑顔を浮かべたりと仲睦まじい姿を投稿した。
また、Disney+（ディズニープラス）にて配信されるFXのドラマシリーズ「SHOGUN 将軍」シーズン2に出演するため、海外でのドラマ撮影に専念する目黒へ「もっとおれもでかくなって日本で待ってるぜ 行ってらっしゃい」とエールを送っている。
ジュニア時代にユニット「宇宙Six」でともに活動しており、親友コンビ“はらめぐ”として知られる2人は同コンサートで嵐の「Still...」を涙ぐみながら熱唱する場面も。このオフショットにも、ファンからは「オフショット嬉しすぎ」「2人のシーンは感動した」「はらめぐは永遠」「大号泣」「お互いビッグになってすごい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】スノ目黒と同期・timeleszメンバーが公開した密着フォト
◆目黒蓮＆原嘉孝、肩組み密着
原は2025年12月31日から2026年1月1日にかけて、東京ドームで開催された「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」の舞台裏で撮影されたオフショットを公開。目黒と肩を組みピースしたり、目黒に頭を掴まれながら笑顔を浮かべたりと仲睦まじい姿を投稿した。
◆目黒蓮＆原嘉孝オフショットにファン歓喜
ジュニア時代にユニット「宇宙Six」でともに活動しており、親友コンビ“はらめぐ”として知られる2人は同コンサートで嵐の「Still...」を涙ぐみながら熱唱する場面も。このオフショットにも、ファンからは「オフショット嬉しすぎ」「2人のシーンは感動した」「はらめぐは永遠」「大号泣」「お互いビッグになってすごい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】