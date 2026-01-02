【お正月の余った切り餅4個】で激ウマつまみ！簡単すぎる『餅キムチーズ焼き』
お正月といえばやっぱり餅。定番を満喫したら、ちょっとアレンジも楽しみませんか？
『餅キムチーズ焼き』は、パンチのあるキムチに、とろけてカリッと焼けたチーズが加わった、つまみにうれしい一品。フライパンひとつでサッと作れて、とっても気軽。今夜はお餅で一杯……そんな気分に寄り添います。
『餅キムチーズ焼き』のレシピ
材料（2人分）
切り餅……4個（約200g）
白菜キムチ（カットタイプ）……50g
ピザ用チーズ……30g
サラダ油
しょうゆ
作り方
（1）餅を焼く
フライパンにサラダ油小さじ1を入れて強めの中火で熱し、餅を間隔をあけて入れ、かるく焼き色がつくまで3分ほど焼く。裏返し、キムチを等分にのせてふたをし、2分ほど蒸し焼きにする。
（2）チーズをのせて蒸し焼きにする
ふたを取ってピザ用チーズを等分にのせ、再びふたをしてチーズが溶けるまで1分ほど蒸し焼きにする。器に盛り、しょうゆ適宜をかける。
キムチのコクとチーズの香ばしさで、いつものお餅がつまみに早変わり。気取らず作れて、満足感もしっかり。お正月の一杯は、この餅キムチーズ焼きと一緒にどうぞ♪
（『オレンジページ』2021年1月2日号より）