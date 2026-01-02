「箱根駅伝・往路」（２日、大手町〜箱根町芦ノ湖駐車場）

青学大が５区大逆転で往路新記録となる５時間１８分９秒で３年連続の往路優勝を飾った。２度目の総合３連覇に王手をかけた。５区に投入された大エースの黒田朝日（４年）が３分２５秒差を逆転。１時間７分１６秒の区間新記録という歴史的な快走でチームをトップに導いた。若林宏樹（青学大）の持っていた１時間９分１１秒の区間記録を１分５４秒更新した。

ただ、２位の早大が１８秒差、３位の中大が１分３６秒差、４位の国学院大が１分５４秒差と２分以内に下馬評“５強”のうち駒大を除く４校がひしめいており、混戦となる可能性も十分秘めている。

青学大は山下り６区に１年生、石川浩輝（１年）を配置。当日変更があるかは不明ながら、大きな鍵を握りそうだ。原監督は「山下りは自信を持っている。中大とそこでもう一旦３分離れれば勝利は見えてくる。常に２分以内に入らさないように準備できている」と、自信をみせた。

早大・花田監督は「明日まだいい選手残している。青学大に負けないようにしたい。下りで競りながらできれば前に出て先行する展開にもっていきたい」と見据えた。

復路にエース吉居駿恭を残している中大・藤原監督は「明日は勝負したい。１分から１分半なので十分に繋がった」と手応えを口にし、「総合優勝にむけて１年間やってきたので。７、８、９で勝負を決めたい」と復路を見据えた。国学院大・前田監督は「６、７区で流れをつくれるか。少しでも前をつめていきたい」と語った。

４分５２秒差の７位と苦しい状況に陥った駒大も、６区が自信を持つ伊藤蒼唯（４年）。山川拓馬（４年）、佐藤圭汰（４年）というエース格２枚も投入が予想され、大逆転を狙う。藤田監督は「キツいなぁ、さすがにキツいっすよ」と本音を明かしつつ「４年生３人残してますから。チームとしては厳しい。でも諦めずにいきたい。明日はみんな使うつもり」と、見据えた。