食事中、“招かれざる客”にげんなりした経験はないだろうか。いつの間にか現れ、食卓を静かに飛び回る「コバエ」である。よく見かけるのは夏だが、冬でも完全にはいなくならない。蚊のように羽音がうるさくないし、ただ飛んでいるだけなら許せても、もしそのまま料理に止まってしまったら…?

（※2024年8月12日の配信記事を加筆・修正しています）

たとえば、年末年始に帰省したとしよう。家族との久々の再会を喜び、おせちや温かいお鍋を囲めば箸が進む、進む。

しかし次の瞬間、どこからか飛んできたコバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！

どうする…コバエが止まってしまった部分だけ、あるいは、そのお皿の料理を丸ごと捨てるべきか。ただ、せっかくの豪華な料理だし、捨てるのは忍びない。何も見なかったフリをし、黙って食べ続けることもできるが…それ以前に、コバエによる健康被害はないのか?

そこで今回は、一般財団法人日本環境衛生センターの環境生物・住環境部で部長を務める橋本知幸さんに、コバエが料理に及ぼしうる影響を聞いた。

──そもそも、コバエというのは小さいハエの総称ですよね?具体的には、どのようなコバエが食卓に寄ってきやすいのか教えてください。

「一番多いのは、ノミバエとショウジョウバエです。ノミバエは料理全般、特に動物が腐ったものに好んでやってきます。すたすた歩くのが得意で、料理やテーブルや食器の表面を移動していれば、ノミバエの可能性が高いでしょう。

一方でショウジョウバエは、お酒や発酵したものに誘因されやすいです。ふわふわ飛んで、やんわり料理に止まって、あまり歩きません」

──かつて自分が目撃したコバエは、しつこく料理の上をうろちょろしていたので、ノミバエだったのだと思います。やはり少なからず、影響はあるのでしょうか。

「コバエは汚い排水溝やトイレなどに止まっているので、足や口についたバクテリア（細菌）を料理に運んでくる可能性は、完全に否定されるものではないですね。

ただ、料理に数秒止まったくらいで、健康被害が出るようなレベルまでバクテリアが移ることは考えにくいと思います。私だったらコバエが料理に止まっても、払ってよけて食べてしまうかもしれません」

──実は自分も、コバエが止まった料理を「ええい、ままよ」と口にしたことがあります。捨てることへの罪悪感と、もったいなさが勝ったといいますか…。幸い、それでお腹を壊すことはありませんでした。

「食べてから数時間や1日経っても問題なければ、コバエの影響はなかったということになるでしょう。結果論になってしまうのですが…」

──仮にコバエではなく、大型のハエだとリスクは変わってきますか?

「イエバエやクロバエといった大型のハエは、赤痢やチフス、O-157を媒介する可能性があると昔からいわれています。コバエより口吻が大きい分、持っているバクテリアの数も違うとは思うのですが、明らかにハエが原因で食中毒を発症したという文献は存じ上げません。



いずれにしてもコバエ同様、料理に止まった瞬間に細菌が移行し、そのまま汚染させてしまうことはありうる話です。

あとは体長が大きければ、それだけで不快感の要因になりますよね」

そもそもコバエの発生源は? 料理を守るためにできること

──こうしたコバエから料理を守るためには、どうすれば…?

「そもそもコバエは、テーブルに料理を置いてすぐに寄ってくるわけではありません。部屋にもともと潜んでいたものが、たまたま料理が置かれて誘因された…と考えるのが自然です。

ノミバエは、浄化槽や排水溝のぬめりから発生するほか、家具の後ろなどで知らないうちに死んだゴキブリや、屋根裏で駆除されたネズミの死骸に産卵することもあります。

ショウジョウバエは、ビールやワインの空き缶・空き瓶を洗わずに放置してしまうと、そこから発生することがあります。温度が高い季節は、三角コーナーにキャベツやレタスの葉っぱを捨てると1〜2日で腐り始めるため、そこにも寄ってきて、上をふわふわ飛んでいますね」

──つまり食卓におけるコバエ対策としては、コバエが好みそうな料理を避けるというより、コバエの発生源そのものを断つことだと…。

「なかなか毎日掃除するわけにはいかないと思いますが、まずは水回りのぬめりに注意したり、三角コーナーにゴミを溜めないようにしたり…といったところでしょうか。

もちろん、食品はなるべく食べる直前に調理し、なおかつ長いことテーブルに置き続けないようにすることも肝心だと思います」

たとえ料理への被害は考えにくいとしても、「さっきコバエが止まっちゃったけど大丈夫かな…」と食事中に悩むのはごめんこうむりたいところだ。

冬なのにコバエ? 夏とは異なる事情が…

──もう一つ気になることがあるのですが、コバエが最も活発に飛翔するのは、温度が高い夏ですよね。しかし、冬でもコバエの目撃談が聞かれるのはなぜでしょう?

「冬はそもそもコバエの発生数は少ないですが、温排水が流れ込む汚水槽、浄化槽のスカム（水面に浮いている汚泥）やぬめり部分では、成虫の発生が続いているのです。



特に冬は、建物外から侵入するよりも、建物内の水域部分から発生することがあります。室温は夏に比べればやや低めになりますので、発生源からあまり離れて飛び回るよりも、発生源付近に係留します。それらが目につく可能性はあるでしょう」

──暖房で室温が高くなれば、発生数は増えてしまいますか? また、“家飲み”が盛り上がって空き缶・空き瓶がたくさん出ると、ショウジョウバエの発生源になってしまいそうですが…。

「いえ、室内が局所的に暖かくなってもその室内に幼虫がいるわけではないため、増殖することはなかなか考えにくいです。

ショウジョウバエについても、一般的には夏〜秋に多いとされ、腐敗した植物質から発生することが多いですが、冬はそれほど増える要因がありません。酒類の空き缶・空き瓶が放置されても、寒い環境では成虫が誘引されにくいと考えられます。

しかし温排水が流れ込む浄化槽などでは、コバエがその汚泥等から発生するのは冬も夏も変わりません。暖かい室内でそれらが食品に誘引されてたかれば、“菌の運搬者”という点では夏と同じリスクとなります。やはり、発生させない（発生源をなくす）に越したことはないのです」

冬でも発生しうるコバエ。いるかもしれない、いやいやまさか…と“虫の知らせ”から目をそらすのではなく、つい掃除を怠っている場所がないか点検してはどうだろうか?