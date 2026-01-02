スポニチ

写真拡大

　◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日　東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）

　箱根駅伝総合3連覇を目指す青学大が5時間18分8秒の往路新記録で3年連続往路優勝を飾った。3分24秒差の5番手でたすきを受けた5区のエース黒田朝日（4年）が1時間7分16秒の驚異的な区間新記録をマークし、歴史的逆転劇を演じた。

　3年ぶりの総合優勝を狙う駒大は、青学大から4分52秒遅れの往路7位とまさかの結果に終わった。1区5番手、2区4番手、3区3番手と順位を上げていったが、4区の村上響（3年）が区間19位とブレーキだったのが響いた。

　藤田敦史監督は「ブレーキしたら勝てない」と話し、往路には起用しなかった補欠登録の主将・山川拓馬（4年）について「休んだ期間がある。ぎっくり腰。12月頭（に発症した）」と明かした。復路へ向けては「諦めずに追うこと。何かが起こるかもしれない」と話した。一方、大八木弘明総監督は「明日は面白い。どこまで詰められるか。復路優勝は狙いにいける」と強気。青学大の強さを問われると「やっぱり山だね。やっぱり5（区）、6（区）が大事。やっぱり往路は山だね」と答えた。

　芦ノ湖から東京・大手町への復路は3日午前8時にスタートとなる。

【往路順位】

(１)青学大　5時間18分8秒

(２)早大　5時間18分26秒

(３)中大　5時間19分44秒

(４)国学院大　5時間20分2秒

(５)城西大　5時間20分20秒

(６)順大　5時間21分49秒

(７)駒大　5時間23分0秒

(８)創価大　5時間24分2秒

(９)日大　5時間25分0秒

(10)東海大　5時間26分10秒

＜以上シード圏内＞

(11)中央学院大　5時間26分22秒

(12)山梨学院大　5時間27分28秒

(13)東農大　5時間28分2秒

(14)神奈川大　5時間28分25秒

(15)東洋大　5時間28分55秒

(16)日体大　5時間30分4秒

(17)帝京大　5時間30分25秒

(18)大東大　5時間30分43秒

(19)東京国際大　5時間30分45秒

(20)立大　5時間33分5秒

OP　関東学生連合　5時間32分2秒