◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日 東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）

箱根駅伝総合3連覇を目指す青学大が5時間18分8秒の往路新記録で3年連続往路優勝を飾った。3分24秒差の5番手でたすきを受けた5区のエース黒田朝日（4年）が1時間7分16秒の驚異的な区間新記録をマークし、歴史的逆転劇を演じた。

3年ぶりの総合優勝を狙う駒大は、青学大から4分52秒遅れの往路7位とまさかの結果に終わった。1区5番手、2区4番手、3区3番手と順位を上げていったが、4区の村上響（3年）が区間19位とブレーキだったのが響いた。

藤田敦史監督は「ブレーキしたら勝てない」と話し、往路には起用しなかった補欠登録の主将・山川拓馬（4年）について「休んだ期間がある。ぎっくり腰。12月頭（に発症した）」と明かした。復路へ向けては「諦めずに追うこと。何かが起こるかもしれない」と話した。一方、大八木弘明総監督は「明日は面白い。どこまで詰められるか。復路優勝は狙いにいける」と強気。青学大の強さを問われると「やっぱり山だね。やっぱり5（区）、6（区）が大事。やっぱり往路は山だね」と答えた。

芦ノ湖から東京・大手町への復路は3日午前8時にスタートとなる。

【往路順位】

(１)青学大 5時間18分8秒

(２)早大 5時間18分26秒

(３)中大 5時間19分44秒

(４)国学院大 5時間20分2秒

(５)城西大 5時間20分20秒

(６)順大 5時間21分49秒

(７)駒大 5時間23分0秒

(８)創価大 5時間24分2秒

(９)日大 5時間25分0秒

(10)東海大 5時間26分10秒

＜以上シード圏内＞

(11)中央学院大 5時間26分22秒

(12)山梨学院大 5時間27分28秒

(13)東農大 5時間28分2秒

(14)神奈川大 5時間28分25秒

(15)東洋大 5時間28分55秒

(16)日体大 5時間30分4秒

(17)帝京大 5時間30分25秒

(18)大東大 5時間30分43秒

(19)東京国際大 5時間30分45秒

(20)立大 5時間33分5秒

OP 関東学生連合 5時間32分2秒