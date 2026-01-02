　２０２６年のメジャーリーグは日本人長距離砲の本塁打に注目が集まる。

　２５年は大谷翔平（ドジャース）が５５発、鈴木誠也（カブス）が３２発でいずれも自己最多を更新。吉田正尚（レッドソックス）も４発を放ち、日本人メジャーリーガーが１シーズンで放った合計本塁打では史上最多となる９１本をマークした。大谷と誠也が本塁打を量産し始めた２３年に吉田を加えた３人で７９発（大谷４４、誠也２０、吉田１５）を放ち、０９年の６９発（松井秀２８、イチロー１１、福留１１、松井稼９、城島９、岩村１）を１４年ぶりに上回ると、２４年に８５発（大谷５４、誠也２１、吉田１０）、２５年に９１発と３年連続で上回った。

　さらに今季はホワイトソックスに加入することが決まった村上宗隆内野手、メジャー移籍への交渉が最終局面を迎えている岡本和真内野手が海を渡る。大谷、誠也、吉田、村上、岡本の５人が実力を発揮すれば、史上初となる合計１００本塁打も見えてくる。５人が２ケタ本塁打となれば史上初。日本人スラッガーの全盛期とも言えるシーズンを迎えようとしている。

　これまで日本人メジャーリーガーが放った本塁打は合計９６９本塁打。通算１０００号のメモリアルアーチもあと３１本と迫っている。かつてはパワーでは劣るとされてきた日本人だが、大谷が２度の本塁打王に輝くなど、新たな時代を迎えている。

　◆日本人メジャーリーガーの本塁打上位

　▽２８０　大谷翔平

　▽１７５　松井秀喜

　▽１１７　イチロー

　▽８７　　鈴木誠也

　▽４８　　城島健司

　▽４４　　井口資仁

　▽４２　　福留孝介