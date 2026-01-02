ÀÄ³ØÂç¡¢1¶è16°Ì¤ÎÉñÂæÎ¢¡¡¸¶´ÆÆÄ¡Ö38.8ÅÙ¤ÎÇ®¤¬½Ð¤¿¡×¹Ó´¬¤Î°ßÄ²±ê¤ÇÂç³¢Æü¤Ë¥ª¡¼¥À¡¼ÊÑ¹¹·èÃÇ
Âè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ
¡¡Âè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤Î±ýÏ©¤Ï2Æü¡¢Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®¡ÁÈ¢º¬¡¦°²¥Î¸Ð¤Î5¶è´Ö¡Ê107.5¥¥í¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀÄ³ØÂç¤¬5»þ´Ö18Ê¬8ÉÃ¤Î±ýÏ©¿·¤Ç3Ï¢ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£»³¾å¤ê¤Î5¶è¡Ê20.8¥¥í¡Ë¤Ç¹õÅÄÄ«Æü¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¿¥¤¥à¤ÇÂçµÕÅ¾¡£16°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿1¶è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¶¿¸´ÆÆÄ¤¬ÅöÆüÊÑ¹¹¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄ³ØÂç¤Î1¶è¤Ï¡¢ÅöÆüÊÑ¹¹¤Ç¹Ó´¬Êþô¦¡Ê4Ç¯¡Ë¤«¤é¾®²Ï¸¶ÍÛÎ°¡Ê2Ç¯¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾®²Ï¸¶¤Ï½øÈ×¤Ï½¸ÃÄ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶è´Ö16°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¶´ÆÆÄ¤Ï1¶èÊÑ¹¹¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÜÍè¤Ï¹Ó´¬¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤¬°ìÈÖÈá¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¡Ê12·î¡Ë31Æü¤Ë°ßÄ²±ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ38.8ÅÙ¤ÎÇ®¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Åö½é¤Ï4¶è¤Ë¾®²Ï¸¶¡¢1¶è¤Ë¹Ó´¬¤È¤¤¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡4¶è¤òÁö¤ëÍ½Äê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¿¾¾µýÍ´¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö3°Ì¤È¹¥Áö¡£¡Ö2ÆüÁ°¤ÎÈ´Å§¤Ç¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤¤¤¤Áö¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
