¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Û³Æ¶è´Ö¤Ç¡ÈÄ¶µÏ¿¥é¥Ã¥·¥å¡É¡¡¹õÅÄÄ«Æü¤¬5¶è¤Ç1Ê¬55ÉÃ¹¹¿·¤Î¶Ã°ÛÅª¤Ê¿·µÏ¿
¡þÂè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö(2Æü±ýÏ©¡¢3ÆüÉüÏ©)
È¢º¬±ØÅÁ¤Î±ýÏ©¤¬2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢3¶è´Ö¤Ç¶è´Ö¿·µÏ¿¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¡¢µÏ¿¥é¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1¶è¤Ç¤ÏÔ¢ÕÜ±¡Âç¤ÎÀÄÌÚÎÜ°êÁª¼ê¤¬1»þ´Ö00Ê¬28ÉÃ¤Î²÷Áö¡£Âè98²óÂç²ñ¤ÇÃæ±ûÂç³Ø¤ÎµÈµïÂçÏÂÁª¼ê¤¬µÏ¿¤·¤¿1»þ´Ö00Ê¬40ÉÃ¤ò12ÉÃ¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶è´Ö2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿Ãæ±ûÂç¤ÎÆ£ÅÄÂçÃÒÁª¼ê¤¬1»þ´Ö00Ê¬37ÉÃ¤È¤³¤Á¤é¤â¶è´Ö¿·¡£Áí¹ç½ç°Ì¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢3ÈÖ¼ê¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ëÃÞÇÈÂç¤ÎÀîºêñ¥Áª¼ê¤¬1»þ´Ö00Ê¬38ÉÃ¤Ç3¿Í¤¬¶è´ÖµÏ¿¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç1»þ´Ö1Ê¬¤òÀÚ¤Ã¤¿¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÏµÈµïÁª¼ê¤¿¤À°ì¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÅìÍÎÂç³Ø¤Î¾¾°æ³¤ÅÍÁª¼ê¡¢Ãæ±û³Ø±¡Âç¤Î¶áÅÄÍÛÏ©Áª¼ê¡¢¶ðß·Âç¤Î¾®»³æÆÌéÁª¼ê¡¢¾ëÀ¾Âç¤Î¼ÆÅÄÐÒÁª¼ê¡¢Áá°ðÅÄÂç¤ÎµÈÁÒ¥Ê¥ä¥ÖÄ¾´õÁª¼ê¤Þ¤Ç¤Î8¿Í¤¬1»þ´Ö00Ê¬Âæ¤ÎµÏ¿¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¤·¤¿¡£
Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ2¶è¤Ç¤Ï¡¢¾ëÀ¾Âç¤ÎV.¥¥à¥¿¥¤Áª¼ê¤¬1»þ´Ö05Ê¬09ÉÃ¤Î·ãÁö¡£Âè101²óÂç²ñ¤ÇÅìµþ¹ñºÝÂç¡¦R.¥¨¥Æ¥£¡¼¥êÁª¼ê¤¬µÏ¿¤·¤¿1»þ´Ö05Ê¬31ÉÃ¤ò22ÉÃ¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÆüËÜÂç³Ø¤Î¥¥Ã¥×¥±¥á¥¤Áª¼ê¤Ï1»þ´Ö5Ê¬42ÉÃ¤Ç¶è´Ö2°Ì¡£»³Íü³Ø±¡Âç¤ÎB.¥¥Ô¥¨¥´Áª¼ê¤Ï1»þ´Ö05Ê¬43ÉÃ¤Î¶è´Ö3°Ì¤Ç¡¢Âè85²óÂç²ñ¤ÎM.J.¥â¥°¥¹Áª¼ê(1»þ´Ö06Ê¬04ÉÃ)¤òÄ¶¤¨¤ë¤òÂç³ØµÏ¿¡£ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Î»³¸ýÃÒµ¬Áª¼ê¤¬1»þ´Ö05Ê¬47ÉÃ¤Ç¡¢4¿Í¤¬1»þ´Ö5Ê¬Âæ¤ÇÁö¤êÈ´¤¤Þ¤·¤¿¡£
5¶è¤Ç¤Ï5°Ì¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Î¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê¤¬·ãÁö¡£ÀèÆ¬¤«¤é3Ê¬24ÉÃº¹¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á°²óÂç²ñOB¤Î¼ãÎÓ¹¨¼ùÁª¼ê¤¬µÏ¿¤·¤¿1»þ´Ö09Ê¬11ÉÃ¤ÎµÏ¿¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤ë1»þ´Ö7Ê¬16ÉÃ¤Î¥¿¥¤¥à¤Ç±ýÏ©Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Âç²ñ3¶è´Ö¤Ç5¿Í¤¬¿·µÏ¿¤òÃ£À®¡£¤Þ¤¿3¶è¤Ç¤ÏÃæ±ûÂç³Ø¤ÎËÜ´Öñ¥Áª¼ê¤¬1»þ´Ö00Ê¬08ÉÃ¤ÇÎòÂå3°Ì¤Î¹¥µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£4¶è¤Ç¤ÏÁá°ðÅÄÂç³Ø¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼ÎëÌÚÎ°°ýÁª¼ê¤¬1»þ´Ö00Ê¬1ÉÃ¤Ç¶è´Ö¾Þ¡£ÎëÌÚÁª¼ê¤Ï¡¢Y.¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥ÈÁª¼ê(Åìµþ¹ñºÝÂç)¤Î¶è´ÖµÏ¿1»þ´Ö00Ê¬00ÉÃ¤Ë¤ï¤º¤«1ÉÃµÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Á°²óÂç²ñ¤ÎÂÀÅÄÁóÀ¸Áª¼ê(ÀÄ»³³Ø±¡Âç)¤ÎµÏ¿¤òÄ¶¤¨¤ÆÎòÂå2°Ì¤È³Æ¶è´Ö¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊµÏ¿¥é¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£