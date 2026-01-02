「全国大学ラグビー選手権・準決勝、早稲田大３１−２１帝京大」（２日、国立競技場）

１９年度以来の大学日本一を狙う早大（関東対抗戦３位）が、２大会連続の決勝進出を果たした。昨季決勝の再戦で雪辱を果たし、帝京大（対抗戦４位）の連覇を４で止めた。

大田尾竜彦監督は「素直にうれしい。体を張って、やってきたことを出せたので頼もしく見ていました。セットプレーもうまく戦ってくれた。（決勝戦も）生き生きとやって欲しい」と話した。

前半４分にＳＯ服部亮太（２年＝佐賀工）がパスフェイントで相手守備を崩し先制トライ。一時はリードを許しながらモールで勝ち越し。同２９分にはキックパスを起点に日本代表ＦＢ矢崎由高（３年＝桐蔭学園）がトライを決め、前半終了間際にはＳＯ服部がドロップゴールを成功。早大が２３−１４とリードして折り返した。

早大はテンポの速い球出しで自慢のバックス陣が躍動。ＦＷ陣も奮闘し、後半１８分にはラインアウトからモールを押し込んでフッカー清水健伸（３年＝国学院久我山）のトライでリードを広げた。

両校の対戦は、昨季決勝が３３−１５で帝京大の勝利、対抗戦（昨年１１月２日）も２５−２０で帝京大が競り勝っている。早大にとっては６大会ぶりの優勝へ、帝京大は超えなければいけない「壁」だった。

ＳＯ服部は「強気でいく気持ちで臨んだので、それがスコアにつながった。僕の１番の武器はキックなので、決勝に向けても精度を上げていきたいです。あと１つ勝って、荒ぶるを歌おうと思います」と胸を張った。

準々決勝は２６−２１で関西王者の天理大に勝ち、４連覇中だった帝京大を破っての決勝進出。終了間際には大勢の観客が集った国立に「ワセダ」コールが響き、「荒ぶる」まであと１勝に迫った。

早大主将のＣＴＢ野中健吾（４年＝東海大大阪仰星）「（帝京大に破れた）昨年の決勝の悔しさを忘れずに、ここまでやってきました。帝京さんのおかげで、成長することができた。８０分間粘り強く、アタックもディフェンスもできて、ＦＷを中心に体を張ってくれた。１年間、荒ぶる（大学日本一）のためにキツい練習をしてきたので、あと１勝、勝ちきりたいです」