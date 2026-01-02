◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日 東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）

箱根駅伝総合3連覇を目指す青学大が歴史的大逆転で3年連続の往路優勝を飾った。総合タイム5時間18分8秒は往路新記録となった。当日のエントリー変更で5区に投入されたエース黒田朝日（4年）が異次元の走りを披露。大逆転の立役者となった黒田に、歴代「山の神」が讃辞を贈った。

黒田は小田原中継所をトップの中大から3分24秒差の5番手でスタート。まずは城西大、さらに9.7キロ地点では国学院大の高石樹（1年）を抜いて3番手に浮上した。13.64キロ地点では中大・柴田大地（3年）もかわして2位へ。3年連続で山上りに起用された早大の“山の名探偵”工藤慎作（3年）を追うと、19.25キロで並び、そのまま突き放した。1時間7分16秒は昨年の若林宏樹の1時間9分11秒を1分55秒も更新する驚異的な区間新記録となった。

青学大で「3代目山の神」として活躍した神野大地氏は自身のXで「青学黒田くん、半端ない。山の神を超えて山の超人になりそう！」と投稿。そして青学大が往路優勝を飾ると「面白すぎるよ箱根駅伝！黒田くんアッパレ」と祝福した。

東洋大の「2代目山の神」として活躍した柏原竜二氏も「バケモノすぎる」とコメントし、「史上最高の往路の戦いだったのではないかと思うのよ」と感想をつづっていた。

黒田は往路優勝のインタビューで区間記録の大幅更新を問われると「もうここは声を大にしていいたいと思います。僕が新・山の神です」と力強く宣言していた。