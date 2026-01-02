あいみょん（C）ORICON NewS inc.

　シンガー・ソングライターのあいみょんが1月1日、自身のXを更新し、「めちゃくちゃ嬉しい思い出写真」を披露した。

【写真】「ただのファンしてて可愛すぎる。。。」あいみょん思い出の集合ショット

　大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』で“50センチ断髪”大胆イメチェン姿を披露して話題になったあいみょんが、新年に「めちゃくちゃ嬉しい思い出写真......」と伝えたのは、その『紅白』のオフショット。

　水森かおりのドミノチャレンジを盛り上げた『M-1グランプリ2025』優勝のたくろう（赤木裕、きむらバンド）、ORANGE RANGEのステージにサプライズ登場したマユリカ（阪本、中谷）と一緒に写った。

　お笑い大好きのあいみょんは「私、ずっとキモくて申し訳なかった......。今年もなるだけひっそりこっそりお笑いファンするです、紅白で会えてはしゃいでしまった......」と喜びいっぱい。

　ファンからは「えええ、よかったねみょんちゃん」「ただのファンしてて可愛すぎる。。。」「めちゃめちゃ最高な写真やん!!羨ましい!!」など、多数の声が寄せられている。