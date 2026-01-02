元日本代表35歳「僕はまだ死んでいません」。沼津と契約更新「足りなかったことを今年は発信、発言、行動していきたい」
2026年はJFLで戦うアスルクラロ沼津は１月２日、齋藤学と来季の契約を更新したことを発表した。
これまで横浜FM、愛媛、川崎、名古屋、仙台で活躍した齋藤は、2024年から沼津でプレー。元日本代表でロンドン五輪やブラジルW杯にも参戦した35歳のFWは、クラブの公式サイトで以下のようにコメントした。
「新年あけましておめでとうございます。10年、20年後アスルクラロ沼津が大きなクラブになっていて、「2025年の悔しさ、苦しさがあったからこそ、大きなクラブになれた。」そう言ってもらう為にも2026-2027年シーズンが、アスルクラロ沼津にとって本当に大事な年になると思います」
モチベーションはすこぶる高い。「その年にこのチームの一員でいられる事を嬉しく思いますし、昨年の反省として自分が思う足りなかったことを今年は、発信、発言、行動をしていきたいなと思います」とさらなる奮起を誓う。
そして「僕はまだ死んでいません。まだまだ向上していきたいと思っています」と覚悟を示す。「JFLからもう一度アスルクラロ沼津を作り上げていきましょう」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
