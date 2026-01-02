第１０２回箱根駅伝（箱根駅伝２０２６、読売新聞社共催）は２日、往路が行われ、青山学院大が３年ぶり８度目の往路優勝を果たした。

１区で１６位と出遅れ、序盤から苦しい展開となったが、５区の山登りでエースの黒田朝日（４年）が３分超の差をひっくり返し、トップで芦ノ湖のゴールに飛び込んだ。（デジタル編集部）

大黒柱の活躍に、原晋監督は声を張り上げた。「１代、２代、３代、４代じゃなくて、『新・山の神』誕生です」。レース前には黒田の目標タイムを１時間７分５０秒に設定していたが、終わってみれば３４秒速い１時間７分１６秒。前回大会で往路優勝に導いた若林宏樹（当時４年）がマークした区間記録を２分近く短縮した。「本当にすごいキャプテンですね、ほんとにすごかった。感動しました」。選手たちと並んだステージ上で、再び声を張り上げた。

１区・小河原陽琉（２年）は区間１６位、２区・飯田翔大（２年）は区間１０位、３区・宇田川瞬矢（４年）は区間７位と苦戦したが、４区・平松享祐（３年）が区間３位の快走を見せ、猛追した。「皆が皆、素晴らしい走りをすれば、監督はいりません。でこぼこ駅伝ですけど、悪かったものを学生たちが取り返す走りをしてくれた。青山、一致団結した取り組みだったと思う」

「一人ひとりが一番星となって、輝いて大手町に帰ってきてほしい」との思いから、今大会の作戦名は「輝け大作戦」。往路での達成度を問われると、「これはもう１００点満点。皆さん、輝きました」。三度、声を張り上げて、芦ノ湖に集まったファンと喜びを分かち合った。