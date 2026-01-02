シンガー・ソングライターグループ「WHITE JAM」を率いるSHIROSEが2日、X（旧ツイッター）を更新。ネット上に波紋を広げた自身の子供時代の性体験について補足した。

SHIROSEはSNS上でファンとやりとりする中で、「よく考えたら、あの先生、子供に手だして今から思ったらヤバい」と、子供の頃に男性の教育実習生と関係を持ったことを告白。当該投稿が驚きの声とともに拡散されていた。

反響を受けて、SHIROSEは「シロセのヒミツが全世界にさらされていて、恥ずかしいです」と笑顔の顔文字を添えてXを更新。男性だけでなく女性の教師や保護者とも関係を持ったり、交際した経験があることなどを補足して、「こっちも思春期だったので、別にラッキーくらいになるべく前向きにとらえるようにしていたし、『先生も人間やから恋愛する権利ある』って思ってたんで、トラウマでもなんでも無く、子供なりに信頼関係がある上で、いい恋愛させてもらったなぁくらいに思ってます」と素直な心境を明かした。

その上で、「その時の価値観と今大人になって振り返っての感想はやっぱり結構ちがくて 特に、この令和の世の中では、もう絶対許されない事なので、先生の方いましたら、絶対辞めといてください」と厳しく注意喚起。自分のようなレアケース以外は、「子供はトラウマになると思います」と指摘している。

SHIROSEは、Snow Man、嵐、松田聖子など数々のアーティストに楽曲を提供してきた。シンガー・ソングライターとして、露出度の高い衣装など過激なパフォーマンスでも知られている。