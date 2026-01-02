エルフ荒川、すっぴんから5分でギャルに変身 裸眼メイクに反響「クオリティすごい」「参考になる」
【モデルプレス＝2026/01/02】お笑いコンビ・エルフの荒川が1月2日、自身のInstagramを更新。すっぴんから5分でギャルメイクを完成させる動画を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】ギャル芸人「クオリティすごい」すっぴんから5分でギャルに変身
荒川は「5分で出来ます！！！（絶対話盛らないで）」と、凄まじいスピード感で完成させる“ジュワッとピンク裸眼メイク”を動画で投稿。完全な「すっぴん」状態から、華やかなギャルへと変身していく様子を公開している。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「顔立ちが綺麗」「5分でこのクオリティすごい」「勇気をもらえる動画」「めっちゃ参考になる」「まさに変身動画」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
