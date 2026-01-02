すみれ、胸元ざっくりドレスで美ボディ全開「セクシー」「ゴージャス」と反響
【モデルプレス＝2026/01/02】モデルのすみれが1月1日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のドレス姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】石田純一の35歳美人娘「セクシー」胸元ざっくりミニ丈ドレス姿
すみれは「Happy New Year everybody」とつづり、ミニ丈のドレス姿を公開。胸元が大きく開いたホルターネックで、切り返しから下はレースにビジューがあしらわれた華やかな仕立てのドレスとなっており、スラリとした脚や美しい体のラインが際立っている。
この投稿は「セクシー」「ゴージャスな美女」「ハリウッド女優みたい」「いつも美しい」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
