「統くん、お久しぶりです」伊藤英明、バナナマン設楽との“関係”明かす
俳優の伊藤英明（50歳）が、1月1日に放送されたバラエティ番組「バナナサンド 元日SP」（TBS系）に出演。お笑いコンビ・バナナマンの設楽統（52歳）との“関係”を明かし、「統くん、お久しぶりです」と挨拶した。
伊藤はこの日、1月18日スタートの連続ドラマ「リブート」チームの一員として、番組に出演。番組MCの設楽がゲストを紹介していく中で、「伊藤英明さん、なんなら昔…」と古くからの関係だと触れると、伊藤は「統くん、お久しぶりです」と挨拶し、ほかのメンバーからは「えええ！？」「仲良し！？」「そういう関係？？」と驚きの声が上がる。
設楽は「ほんとにでも、伊藤さんとは20何年前ですか」と話し、伊藤も「25年くらい前ですね」とコメント。設楽によると、「萩原聖人さんと僕、わりと可愛がってもらってたんですけど、その当時、よく一緒に遊んでたんですよね」とのことで、伊藤は「ボウリングを毎日やってましたね」、設楽も「ボウリングやったり焼肉食べたりね」と頷いた。
ちなみに、設楽は伊藤のことを「伊藤さん」、伊藤は設楽のことを「統くん」と呼んでいたという。
