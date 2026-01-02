２０２５年のメジャーリーグでは日本人選手たちが存在感を示した。

ドジャースは大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）の３人がワールドシリーズ制覇をつかんだ。大谷は３年連続４度目のＭＶＰ。３年連続となる本塁打王は１本差で逃したが、自己最多の５５本塁打を放って、６月に投手復帰するなど、いくつもの伝説的な記録を残した。

山本はメジャー２年目でチーム最多の１２勝。防御率２・４９と安定した投球で誰もが認めるエースとなり、ポストシーズンでも大車輪の活躍を見せ、ワールドシリーズＭＶＰに輝いた。メジャー１年目だった朗希は右肩痛で苦しんだが、ポストシーズンではリリーフに一時的に転向して意地を見せた。

カブス・鈴木誠也外野手（３１）は自己最多の３２本塁打。日本人選手では０４年松井秀喜（ヤンキース）を上回り、大谷に次ぐ史上２位で右打者史上最多となった。菅野智之投手（３６）は、オリオールズが地区最下位に沈む苦しい状況ながら、メジャー１年目で１０勝を挙げた。エンゼルス・菊池雄星投手（３４）は７勝止まりながら、リーグ最多の３３先発だった。

米データサイト「ファングラフス」では成績予想システム「スチーマー」を使った２０２６年シーズンの成績予想を公開。大谷は投手としては９勝で、打者としては４３本塁打、９８打点で２冠王になった。今季はＮＰＢでプレーした岡本和真内野手（２９）、村上宗隆内野手（２５）、今井達也投手（２７）らの成績も占われた。昨季は大谷が４３本塁打と予想されたが、今季は５５本塁打。ややシビアな予想をする傾向もある。一方でホワイトソックス入りが決まった村上にはいきなり３０本塁打予想と大きな期待が込められた。メジャー１年目で３０発を放てば、日本人の１年目では１８年大谷（当時エンゼルス）の２２本を上回って史上最多となる。

全日本人選手の成績予想は以下の通り。

◆投手

▽大谷翔平（ドジャース） ２３登板、９勝６敗、防３・４４

▽山本由伸（ドジャース） ２８登板、１１勝８敗、防３・４３

▽佐々木朗希（ドジャース） ４１登板（うち先発２１）、８勝８敗、防４・２１

▽千賀滉大（メッツ） ３５登板（うち先発１９）、８勝７敗、防３・９２

▽今永昇太（カブス） ２９登板、１０勝１０敗、防４・１２

▽菊池雄星（エンゼルス） ３１登板、１０勝１１敗、防４・１０

▽松井裕樹（パドレス） ５２登板、３勝３敗、防４・０５

▽小笠原慎之介（ナショナルズ） １０登板（先発０） ０勝１敗、防４・２１

▽菅野智之（所属未定） ２６登板、８勝１０敗、防４・７１

▽今井達也（所属未定） ２６登板、８勝９敗、防４・２９

◆打者

▽大谷翔平（ドジャース） １４２試合、４３本塁打、１１８得点、９８打点、２２盗塁、・２７５

▽鈴木誠也（カブス） １３３試合、２４本塁打、７４得点、８０打点、７盗塁、・２５４

▽吉田正尚（レッドソックス） ４３試合、５本塁打、２１得点、２１打点、２盗塁、・２７９

▽岡本和真（所属未定） １０７試合、１８本塁打、５３得点、５５打点、２盗塁、・２５１

▽村上宗隆（ホワイトソックス） １３８試合、３０本塁打、６８得点、７５打点、９盗塁、・２３１