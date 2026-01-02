◆第１０４回全国高校サッカー選手権 ３回戦 東福岡（福岡）２―２（ＰＫ４ー５）興国（大阪）（２日、駒沢陸上競技場）

前回大会４強の東福岡は６大会ぶり２度目の出場となった興国と対戦し、２―２で突入したＰＫ戦で４―５で敗れた。

最初のチャンスは東福岡。左ＦＫをＭＦ司城が狙うもＧＫ岩瀬にはじかれる。

興国は前半１０分、ＤＦ竹村のロングスローをＤＦ重村が頭で合わせて狙うもわずかにゴールから外れる。その後も興国が出足鋭い守備から細かいパスをつないで攻撃へと転じていくなどリズムをつかんだ。

しかし、先制したのは東福岡だった。前半２６分、１０番のエースＦＷ斉藤琉稀空（るきあ、３年）がゴール前の混戦から右足シュートを押し込んで先制した。

東福岡は前半終了間際にＭＦ堀田が負傷交代するアクシデントに見舞われるも前半は１―０でリードして折り返す。

後半は東福岡が立ち上がりから主導権を握ると、後半８分に途中出場のＦＷ山口が相手のクリアミスから右足シュートをゴールに流し込んで追加点を奪った。

興国は後半２０分に左クロスからゴールネットを揺らすもオフサイド判定に。それでも、同３０分に左ＣＫを竹村が頭で合わせて１点差に迫り、同３５分、同４０分にもゴール前に迫る。すると後半アディショナルタイムにロングスローの流れから途中出場のＦＷ笹銀志が押し込んで劇的同点弾。

しかし、笹がオフサイドポジションから入ってきたように見えたため、東福岡は抗議するも判定は変わらず、２―２でＰＫ戦に突入。５人全員が成功した興国に対し、東福岡は３人目をセーブされて、４―５で敗戦。興国は初の８強進出を決めた。