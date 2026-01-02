◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路)

青山学院大学のエース・黒田朝日選手が、山上りの5区で区間記録を大きく上回る驚愕の走り。5位でタスキを受けるも一気に順位をあげ、チームを往路優勝に導きました。

タスキを受けてすぐ4位に浮上すると、その後もスピードをあげて走りを進めた黒田選手。5区11.7キロとなる小涌園前地点で、青学大OB・若林宏樹さんの記録した区間記録を1分上回るペースを記録します。スタジオで走りを見つめる若林さんも「すごいの一言ですね。自分より1分早いってちょっと想像できないです」と驚きの表情を見せました。

勢い止まらぬ黒田選手は、13キロ過ぎで2位・中央大学を抜くと、先頭を走る“山の名探偵”早稲田大学・工藤慎作選手を視界にとらえます。若林さんは再び「ちょっと信じられないですね…そこまで早いのかという驚きです」と絶句した様子でコメント。黒田選手は20キロ手前でトップをとらえると、芦ノ湖のフィニッシュ直前でトップに立ち、そのまま往路優勝のゴールへ飛び込みました。

黒田選手のタイムは「1時間7分16秒」。若林さんの残したこれまでの区間記録「1時間9分11秒」を1分55秒も上回る、圧巻の記録を残しました。