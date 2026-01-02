ツーハッチがLINEギフトに登場♡毎日を癒すご自愛インナー

「下着もファッションのパーツ」をコンセプトに、多くの女性に寄り添ってきたツーハッチが、2025年12月10日よりLINEギフトに新規オープン。日々のセルフケアを大切にする想いを、そのまま贈り物にできる新しい選択肢が誕生しました。住所を知らなくても気軽に贈れるLINEギフトは、忙しい毎日の中でも「想っているよ」の気持ちをそっと届けてくれる存在。冬のご褒美ギフトとしても注目です♡

ツーハッチがLINEギフトに登場

ツーハッチのLINEギフト出店により、ナイトブラやルームウェアなど人気アイテムを、LINEのトーク画面から手軽に贈れるようになりました。

相手の住所を知らなくても送れる仕組みや、豊富なメッセージカードと一緒に気持ちを伝えられる点も魅力。

母の日や誕生日はもちろん、ちょっとした「お疲れ様」のギフトとしても使いやすく、日常に寄り添う贈り物が叶います。

RAVIJOUR 2025年新作ランジェリーで“セクシーに生きる”スタイル提案

冬に贈りたい癒しのラインナップ

冬のギフトにおすすめなのが、《ラクシアスリープ》ナイトブラワンピース長袖マキシ丈。バストの横流れを防ぎながら、ルームウェアとしても快適に過ごせる一着です。

《P.snow》もこもこジップパーカールームウェアは、粉雪のようなやさしい肌ざわりと大人フェミニンなデザインが魅力。

さらに、もこもこ二重編みソックスは、内側のボア素材が足元を包み込み、見た目も履き心地もほっこり。いずれも価格・サイズ・展開カラーの記載はありません。

LINEギフト限定セットにも注目

LINEギフトでは、公式サイトでも人気の肌ケアインナーや2way腹巻きなども展開予定。さらに、LINEギフト限定で販売される特別SETも随時追加されるとのこと。

自分ではなかなか選ばないけれど、もらうと嬉しいアイテムが揃い、選ぶ時間も楽しくなります。シーンに合わせて気軽に選べる点も、ツーハッチらしい魅力です。

想いを包んで贈るツーハッチ

ツーハッチのLINEギフトは、下着やルームウェアを通して「自分を大切にする時間」を贈れる新しいかたち。寒い季節に寄り添うやさしい着心地は、贈る側の思いやりを自然に伝えてくれます。

特別な日だけでなく、何気ない日常にも使えるのが嬉しいポイント。心と体をいたわるギフトで、大切な人にぬくもりを届けてみませんか♪