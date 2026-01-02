＜実家が格下扱い＞夫の奨学金を妻の親が返済すると、夫は結婚生活で不利な立場になってしまう？
大学は学費が高額ですし、一人暮らしをはじめることも多く、金銭的な負担が大きいために「奨学金」を利用することもあるでしょう。奨学金にもいくつか種類がありますが、ママスタコミュニティのあるママの弟さんは、返済が必要な奨学金を使ったようです。その返済をめぐって、ちょっとした心配事が起きています。こんな投稿がありました。
『弟が結婚します。弟は奨学金を借りたので、現在は私の両親が少しずつ返済しています。奨学金の残りを婚約者の親が返済してくれるという話が出てきました。弟は喜んでいますが、うちの親は「そんなことをしてもらって、後々弟に不利にならなければいいけれど」と不安がっています。そのようなことはあるのでしょうか？』
ケンカのたびに「奨学金を払ってもらったのに」と言われる？
『奥さんとケンカをしたときに、まず言われそうなのが奨学金かな。「文句があるなら私の親に奨学金分を返してから言ってくれる？」とか、「偉そうに語れないよね？」とか』
奨学金を義両親に支払ってもらうならば、義両親にはそれなりの恩ができてしまうでしょう。もし奥さんや義両親とトラブルがあったら、まずは奨学金のことを言われてしまうのではないでしょうか。そうした心配をするママの意見がありました。
不利な立場になるのは、親の方？義実家優先になりそう
『投稿者さんの親は「わが子が不利」ではなく「親である自分たちが下」になることが不安なんだよね』
『お金がすべてとは言わないけど、お金で決まってしまう部分もあることを頭でわかっていても納得できないのだと思う』
投稿者さんの親は「息子が不利になるのでは？」と心配していますが、本当のところは違うのかもしれません。結婚相手の親に残りの奨学金を支払ってもらうことで、自分たちの立場が下になることを懸念しているのではないでしょうか。これまでは息子の奨学金を返済してきましたが、相手の親が支払ってくれるとなると、相手の親の方が財力があるように感じますし、頭が上がらなくなると考えているのではないでしょうか。世の中お金で全てが決まるわけではないと思いつつも、両親も納得できない気持ちになってしまうのかもしれませんね。
『投稿者さんの親は、弟嫁やその実家に何か言うことができなくなる』
『何かあったときには、あちらの実家を優先ということになると思うよ』
『弟さんの代わりに返済して、その見返りが嫁実家の意向が優先順位第1位になる可能性はかなり高いよね』
弟さんはお嫁さんの親に借りができることになるために、実家よりも義実家を優先するようになるかもしれません。そして投稿者さんの親も、お嫁さんやその親に対しては反論することができずに、何か提案されたらそれを受け入れるほかないかも。今後、理不尽な思いをする可能性はゼロではありませんね。
不利な立場になるのが嫌なら断って、奨学金の返済を続ければいい
『うちが返しますので！ と投稿者さんの親が断ってもいいんじゃないの？』
『奨学金を親が払っているなら、堂々と「それはこちらの家の問題ですので、お気持ちだけいただきます」と言って断ればいいんでしょ？ 金はもらうわ、格下扱いは嫌だわなんて、虫がよすぎる』
自分たちが不利になるのが嫌であれば、奨学金の返済の申し出を断ることもできますね。引き続き金銭的な負担はありますが、お嫁さんやその親とは対等に付き合うことができるのではないでしょうか。奨学金は返済してもらう、でも不利になるのは嫌というのが本音でしょうが、それは都合のよい話になってしまうでしょう。
相手の親と張り合う必要はない
『私も息子が結婚しているけれど、お嫁さんの実家がどうであれ、たとえ将来的に息子が義両親と暮らすことになったとしても、2人が元気で幸せならそれでいいと思う。親は口出しなんかしてはいけないし、結婚相手のご両親と張り合ってはだめ。それを言えるのは、投稿者さんだけだと思う』
投稿者さんは、自分の親が奨学金の返済を相手の親にお願いしたいと思っていること、一方で不利な立場になりたくないと考えていることも理解をしています。金銭的な負担が減るのは親にとっても嬉しいことですが、どこか張り合うような気持ちもあるのかもしれませんね。でも弟さんが結婚をしたら、相手の家とは長く付き合うことになります。些細なことでも、相手が上、こちらが下と考えてしまうと、関係性もぎこちなくなってしまうでしょう。何より大切なのは、「子どもが結婚をして幸せな家庭を築くこと」でしょう。見栄を張りたい、負けたくないという親の気持ちもわからなくはないですが、それぞれの親ができることでサポートしていけばよいのではないでしょうか。