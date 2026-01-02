J1アビスパ福岡は2日、DF小田逸稀（27）がJ3松本に完全移籍すると発表した。佐賀県出身で東福岡高出身の小田は2023年に福岡に加入。同年のYBCルヴァン・カップ決勝の浦和戦では途中出場し、クラブのJ1初タイトルに貢献した。昨季は右ひざの手術で長期離脱し、8月31日の柏戦で実戦復帰。計5試合の出場だった。小田はクラブを通じて以下の通りコメントを発表した。

「松本山雅FCへ移籍することになりました。

高校時代を過ごした第二の地元とも言える福岡で、プレー出来て毎日が幸せでした。そして、アビスパ福岡初のタイトル獲得に携われた事は僕の誇りです。

その他にも、アビスパデビュー戦、アビスパ初ゴール、「凌我（※佐藤凌我選手）と共に国立へ」を掲げて戦ったFC東京戦、最高な雰囲気の九州ダービー、12試合ぶりに勝てた名古屋戦でのゴールは一生忘れません。

3年目のシーズンはけがもあり、なかなか試合に絡めず苦しかったですが、そんな中でも応援をしてくれたサポーターの皆さん本当にありがとうございます。

「どんなに苦しい時でも心の中にいつもいる」

なかなか勝てなくてブーイングされてもしょうがないと思った時に歌ってくれたこのチャントには心を揺さぶられましたし、力が湧いてきました。

アビスパ福岡からは離れますがこれからも変わらず応援してもらえるとうれしいです。

福岡で出会った全ての人たちに感謝しています。

3年間本当にありがとうございました。」