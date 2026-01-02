◇第62回全国大学ラグビーフットボール選手権大会 早稲田大学31-21帝京大学(2日、国立競技場)

昨年の決勝カードの組み合わせとなった関東大学対抗戦3位の早稲田大学対同4位の帝京大学との準決勝は早稲田が10点差で勝利しました。

早稲田は前半5分、敵陣で攻撃をつなげるとスタンドオフ(SO)・服部亮太選手がパスダミーからランでディフェンスラインを突破し、先制のトライを奪います。

しかし前半10分に帝京のHO・梶川尚能選手にトライを奪われると、16分にはウイング・日隈太陽選手にグラウンドの中央から個人技で約50メートルボールを運ばれ、7-14と逆転を許します。

それでも早稲田は20分にペナルティゴール（PG）で4点差に迫るとその後、SOの服部選手が躍動します。50:22で敵陣に入るなど流れをつかみ、25分には素早い攻撃で相手がペナルティ。5メートルラインアウトからモール攻撃でトライを奪い15-14とリードしました。

さらに30分、センター・野中健吾選手からのキックパスを味方がダイレクトでキャッチ、さらにキックで敵陣に入ると、日本代表のFB・矢崎由高選手が快足を飛ばしトライで20-14。終了間際には服部選手がドロップゴールを決め23-14で前半を折り返しました。

後半は17分にモールからのトライで早稲田が先に得点。さらにPGで点差を17点に広げます。

しかし31分に早稲田の足が止まったところを途中出場の甲斐敬心選手に突破され、10点差とされるとその後は帝京の猛攻にあいます。

それでも早稲田は必至のディフェンスでしのぎ31‐21でノーサイド。早稲田が勝利しました。

帝京の5連覇を阻止し、決勝に進出した早稲田は2020年以来、17回目の優勝を目指します。