「箱根駅伝・往路」（２日、大手町〜箱根町芦ノ湖駐車場）

３年ぶりの優勝を狙う全日本大学駅伝覇者の駒大は往路７位でゴールした。トップの青学大とは４分５２秒差と厳しい展開となった。

１区の小山翔也（３年）が５位につけると、当日変更で２区に起用された桑田駿介（２年）も高速レースの中で留学生、日本トップ選手にくらいついて区間８位。４位で３区にタスキを繫いだ。３区では当日変更で投入された帰山侑大（４年）が区間２位の快走で２位に浮上した。

しかし、４区の村上響（３年）がペースが上がらず、まさかの区間１９位に沈み、７位まで順位を下げて、５区に入っていた。５位・安原海晴（３年）も順位を上げることができなかった。

「往路でブレーキしてたら勝てないですよ。故障があってうまく本番に持っていくことができなかった」と藤田監督。一方で、「安原はよく走ってくれた。村上はよく繫いでくれた。本来は山川がいましたが、帰山と桑田を持ってくるしかない。その中でよく走った」とうなずいた。

山川拓馬（４年）、佐藤圭汰（４年）のエース格２人を往路に投入せず。山川については「ちょっと休養が長かったので、練習が足りないところがある。山川はぎっくり腰。（発症は）１２月の頭です」と、レース前の誤算を明かした。

「佐藤は何とか最終的には仕上がりました」とも語ったが、レース展開は厳しい状況。青学との差に「先頭とは５分近く空いてる。キツイなあ…。さすがにキツイっすよ」と本音も漏らしたが、「明日は明日でなんとか復路は取りにいきたい。何があるか分からないですから」と気持ちを前に向けた。