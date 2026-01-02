◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日 東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）

箱根駅伝総合3連覇を目指す青学大が5時間18分8秒の往路新記録で3年連続往路優勝を飾った。3分24 秒差の5番手でたすきを受けた5区のエース黒田朝日（4年）が1時間7分16秒の驚異的な区間新記録をマークし、歴史的逆転劇を演じた。

30年ぶりの総合優勝を目指す中大は、青学大から1分36秒差の3位で往路を終えた。3区で本間颯（3年）が2年連続の区間賞をマークしてトップに立ったが、5区で早大、青学大に抜かれた。藤原正和監督は「後ろから実力者、（早大の）工藤君、（青学大の）黒田君が来るのに、1分から1分半はちょっと遅かった」とコメント。それでも「ウチにとっては（5区が）ちょっとブレーキになってしまいましたけど、下りに入ってからしっかりと粘ってくれたので、復路には十分良い形でつながったかなと思います」と話した。

復路については「下り（6区）をしっかりと育成してきましたので、まずはしっかりスタートして、7区から10区の4区間で何ともしても前に行きたいなと。大手町で一歩でも前にということで今年1年戦ってきましたので、総合力で頑張りたいと思ってます」と巻き返しを期し、ポイントを「やはり7、8、9区。この3区間で勝負を決めてしまいたい」と答えた。

芦ノ湖から東京・大手町への復路は3日午前8時にスタートとなる。

【往路順位】

(１)青学大 5時間18分8秒

(２)早大 5時間18分26秒

(３)中大 5時間19分44秒

(４)国学院大 5時間20分2秒

(５)城西大 5時間20分20秒

(６)順大 5時間21分49秒

(７)駒大 5時間23分0秒

(８)創価大 5時間24分2秒

(９)日大 5時間25分0秒

(10)東海大 5時間26分10秒

＜以上シード圏内＞

(11)中央学院大 5時間26分22秒

(12)山梨学院大 5時間27分28秒

(13)東農大 5時間28分2秒

(14)神奈川大 5時間28分25秒

(15)東洋大 5時間28分55秒

(16)日体大 5時間30分4秒

(17)帝京大 5時間30分25秒

(18)大東大 5時間30分43秒

(19)東京国際大 5時間30分45秒

(20)立大 5時間33分5秒

OP 関東学生連合 5時間32分2秒