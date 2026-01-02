■第62回全国大学ラグビーフットボール選手権準決勝 早稲田大学 31−21 帝京大学（2日、東京・MUFGスタジアム）

全国大学ラグビー準決勝が行われ、早稲田大が帝京大を31−21で下し決勝進出を決め、6大会ぶりの大学日本一へ王手をかけた。準決勝のもう一試合、明治大VS京都産業大はこの後、行われる。

昨季は決勝で戦い、帝京が33−15で早稲田を下し4連覇を成し遂げた。今季は準決勝で激突した両チーム。前半5分、早稲田はラインアウトから速いテンポでボールを回す連続攻撃を見せ、最後は服部亮太（2年）が抜け出しトライ。ゴールも決まって7−0と先制した。10分に帝京にトライとゴールを許し7−7の同点に追いつかれると、16分にも帝京・日隈太陽（4年）に独走されてのトライを決められるなど、14−7と逆転されてしまう。

それでも早稲田はペナルティゴールを決めると、25分には敵陣5mのラインアウトからモールを押し込みトライ。15−14と再びリードすると、30分には、相手ボールを奪い左に展開。キックパスを受けた池本晴人（3年）が前方へキック、そのボールを矢崎由高（3年）が直接懐に収め、そのまま走ってトライを奪い、20−14とリードを広げた。38分には服部がドロップゴールを決め23−14と早稲田が9点リードして前半を終えた。

後半17分には、早稲田がラインアウトからモールを押し込んでトライを奪い28−14と大きくリード。23分にはペナルティゴールを決め、31−14と帝京を突き放す。31分に帝京・甲斐敬心（3年）に独走を許しトライとゴールを決められ、31−21と10点差に迫られた早稲田だが、その後は帝京の攻撃を跳ね返し逃げ切った。