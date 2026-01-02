◇第62回全国大学ラグビー選手権大会準決勝 早大31―21帝京大（2026年1月2日 東京・国立競技場）

準決勝2試合が行われ、関東対抗戦3位の早大が同4位の帝京大を31―21（前半23―14）で破った。昨季の全国大学選手権決勝と同じ顔合わせ。早大が雪辱を果たし、6季ぶり17度目の日本一へ王手をかけた。

早大は前半5分、敵陣左ラインアウトのチャンスからSO服部亮太（2年）がパスダミーで抜け出して先制トライ。帝京大は同10分にCTB上田倭士（3年）のパスを受けたHO梶川尚能（3年）のトライで追いつき、同16分にWTB日隈太陽（4年）が回転しながら相手ディフェンスを次々とかわして50メートル以上の独走トライを決めて勝ち越した。

早大は同20分、CTB野中健吾主将（4年）が約25メートルのペナルティーゴール（PG）を成功。そして同25分、敵陣ゴール前ラインアウトからのモールでHO清水健伸（3年）が逆転トライを決めた。さらに同30分、CTB野中のキックパスを受けたWTB池本晴人（3年）がキックで前に転がすとFB矢崎由高（3年）が走り込んでトライ。同38分にはSO服部が22メートルラインからドロップゴール（DG）を決めた。前半ラストワンプレー、CTB野中が約45メートルのPGを狙うもわずかに届かず、23―14で折り返した。

早大は後半17分、敵陣ゴール前ラインアウトからのモールでHO清水がトライ。さらに同23分、SO服部が22メートルのPGを決めて点差を広げた。同31分、帝京大はFL甲斐敬心（3年）のトライで反撃するも及ばず。PGとDGで着実に得点を重ねた早大がそのまま逃げ切った。早大は昨季の全国大学選手権決勝と今季の関東大学対抗戦で2連敗していた帝京大に雪辱を果たし、2季連続の決勝進出。全国5連覇を狙った帝京大は準決勝で姿を消すこととなった。