俳優のキムラ緑子（６４）が２日、東京・日本橋三越本店で主演舞台「わが歌ブギウギ」（２０日まで三越劇場。２４日〜２月１日、京都・南座）の鏡開きを共演の松村雄基、林翔太、桜花昇ぼる、曽我廼家寛太郎、一色采子、惣田紗莉渚、賀集利樹、松竹の船越直人上席執行役員、丸井良太・日本橋三越本店長と行った。

大ヒット曲「東京ブギウギ」で知られ、ＮＨＫ朝の連続テレビ小説「ブギウギ」のヒロインのモデルにもなった昭和の大歌手・笠置シヅ子役を演じるキムラは「皆さま、新年おめでとうございま〜す！」とあいさつ。

「終戦翌年に再開して戦後の演劇の復興のためにすごい頑張ってくれた劇場で、戦後日本を奮い立たせた笠置シヅ子さんをやれることはホントにホントに幸せ」と述べ、「朝からあての気分を歌わさせていただきますね」と前置きすると、「買い物ブギ」を歌い踊り、見物客からの手拍子と笑いを誘った。

キムラは「この後この三越で買い物しまくって帰ってくれたら」とアピールし、「笠置シヅ子さんの歌と人生から生きる力をいただいて、にぎやかなエネルギーを皆さんにお届けしたい」と意気込み。最後は元気よく手締めを行った。