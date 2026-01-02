記者会見を行うバレー州司法当局の幹部ベアトリス・ピル―氏＝1日/Maxime Schmid/AFP/Getty Images

（CNN）スイスのリゾート地クランモンタナで発生し、多数の死者を出した火災。地元バレー州の司法当局幹部、ベアトリス・ピルー氏は記者会見で、「フラッシュオーバー」と呼ばれる現象が影響したと見られていることを明らかにした。

ピルー氏は正確な状況は不明だとしつつも、捜査員は室内のすべての物がほぼ同時に燃える「フラッシュオーバー」により、現場のバーで爆発が起きたのではないかとみて調べを進めていると説明した。

「解明すべき状況が多々あり、いくつかの仮説が提出されている。われわれが有力視している主な説は、フラッシュオーバーが急激な爆発を引き起こしたというものだ。複数の目撃者から聞き取りを行っており、回収された携帯電話の解析も進める方針だ」（ピルー氏）

全米防火協会（NFPA）によると、フラッシュオーバーは高温のガスが天井に上昇し、壁全体に広がることで発生する。

熱が高まり、室内にある可燃物すべてが発火点に達すると、発火する。

NFPAによると、温度が約540度まで上昇する中、防護装備を完全着用した消防士でさえ生存できる可能性は低くなるという。

火災安全研究所の副社長などを務めるスティーブ・カーバー氏は、「天井全体に火が一気に広がる様子を想像してほしい。天井から膨大な量のエネルギーが放たれ、施設全体の他のあらゆる可燃物に降り注ぐ」と説明する。

「すべての物が立て続けに燃え出し、部屋全体が炎に包まれる。そんな状況で生き延びることはできない」（カーバー氏）