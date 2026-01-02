笑福亭鶴瓶が、ご褒美を担当するセクシー美女たちの名前を尋ねる“追加要求”を繰り返し、出演者からツッコミが相次ぐ場面があった。

【映像】鶴瓶が思わず名前を聞いたコスプレ美女

正月の名物番組『志村＆鶴瓶のあぶない交遊録』（テレビ朝日系）の志を受け継ぐ、『鶴瓶＆ナイナイのちょっとあぶないお正月 2026』（ABEMA）が1月1日夜に放送。長年視聴者に親しまれてきた「英語禁止ボウリング」が、今年も開催された。

最初に異変が起きたのは第5フレーム、鶴瓶の新相方・霜降り明星のせいやがピンクピンを倒してご褒美をゲットした時だった。セクシー美女がせいやへのご褒美を施してその場を後にしようとした際、「名前なんていうねん」と呟く。

さらに、敵のナイナイチームの第5フレーム、矢部浩之がカルタ風のご褒美を獲得し、3人の美女からほっぺキスを受けた直後のことだった。満面の笑みを浮かべる矢部を横目に、鶴瓶は真剣な表情で「……名前なんていうの？ 真ん中の子」と、特定の美女の名前を確認。その後も、セクシー美女が出てくると“名前チェック”を繰り返した。

そうした姿に、岡村隆史から「今年名前聞きたいのね」、せいやから「湯婆婆ばりに名前聞いてくる（笑）」と、相次いでツッコミを入れられていた。

2001年から視聴者に親しまれてきた「英語禁止ボウリング」。鶴瓶チームとナインティナインチームが、英語を一切話してはいけない状況の中、ボウリングで対決を行う。ルールを破るごとに1000円が罰金として没収される一方で、見事ストライクやスペア、ピンクピンなどを倒すと美女からの様々な“ご褒美”をゲットすることができる。（『鶴瓶＆ナイナイのちょっとあぶないお正月 2026』より）