◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）

青学大の主将で絶対的エースでもある黒田朝日（４年）が「４代目・山の神」を襲名する激走で、３年連続の往路優勝を飾った。

黒田を当日区間変更で５区に起用した原晋監督は、黒田に関して「１代、２代、３代、４代、じゃなくて、新・山の神誕生です！」と大興奮。小田原中継所では３分２４秒差をつけられ５位でのスタートだったが、「想定では１時間７分５０秒。彼の目標にしていたが、それを約３５秒程度上まわることができて、ほんっとうにすごいキャプテンですね。ほんっとに、すごかったです。感動しました！」と喜んだ。

４区までは一度も先頭に立つことのない「我慢のレース」となったが、「皆が皆が素晴らしい走りをすればそれは監督はいらない。でこぼこ駅伝ですけども、悪かったものを学生たちが取り返す走りをしてくれたことに、チーム青山、一致団結した取り組みだったと思います」と評価。今大会にむけ自ら掲げた「輝け大作戦」については「もうこれは１００点満点！ 皆さん輝きました！」と総合優勝に向け盛り上がっていた。