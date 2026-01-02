◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日 東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）

21チーム（関東学生連合はオープン参加）が出場する第101回大会の往路が、神奈川・箱根町から東京・大手町の5区間107・5キロで行われ、早大は5時間18分26秒で2位に入った。5区で“山の名探偵”工藤慎作（3年）が青学大・黒田朝日(4年)と競り合いを演じたものの、最終盤に競り負けた。

ゴール後は仲間に支えられながら大粒の涙をこぼした工藤。心身ともにダメージが大きく、取材には応じられなかった。

早大は1区を託された吉倉ナヤブ直希(2年)が、トップを走った国学院大と30秒差の7位でたすきリレー。2区は主将でエースの山口智規(4年)がさすがの走りを見せ、3位に順位を押し上げた。

3区の山口竣平(2年)が4位と粘り、4区はスーパールーキーの鈴木琉胤（1年、八千代松陰）が快走。城西大と駒大を抜いて2位に浮上し、ヴィンセント（東京国際大）が持つ区間記録の1時間0分0秒にわずか1秒届かなかったものの、驚異の1時間0分1秒をマーク。前回大会で太田蒼生（青学大）が記録した1時間0分24秒を超える4区の日本人最速タイムで、中大との差を1分12秒に縮めた。

5区を担った工藤は10キロ手前でトップの中大・柴田大地(3年)をかわし、一気に差を広げた。しかし、19キロすぎで青学大・黒田がスパートをかけ、抜き去られてしまった。