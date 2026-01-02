明石家さんま（70）と木村拓哉（53）が、1日放送のフジテレビ系「さんタク」（午後2時50分）に出演。さんまが木村からのプレゼントについて話した。

さんまは誕生日プレゼントとして、木村からブレスレットを贈られたという。スタジオでのトーク中、さんまは「（人生）70年で初めてやで、こういうのつけたの」と話し、撮影などで「こうしてて、何げなく（ブレスレットが）モニターに映るやんか…。かっこええな〜、って」と笑い、すっかり気に入った様子。

木村は「自分は見ている限り、あ、似合ってるな、って」と話した。するとさんまは「せやで」と木村の肩をたたき、「ありがとうな」と満面の笑み。

そして「すぐ俺、銀座の店に行ってきまっせ、って連絡したやろ。このブレッスレットで写真を撮って、銀座行きの服着て」と高級クラブに行くことを木村に伝えたという。

店内では「これを（ブレスレットを）見せたいがために。いちいち、こうして…」と、ブレスレットをつけた左腕を動かすしぐさ。「おまえの（木村の）言う通りや。何げなくつけているのが、おしゃれ」と話した。

さらにさんまは「（店のスタッフの）女の子同士で言うてた、ちっちゃい声で」。木村が「なんて言ってたの？」と聞くと、「『ほんと、さんまさん、おしゃれね』って」。そして「それを聞き耳立ててた」と話した。

木村が「小さい声で言うのって、だいたい人、本音ですもんね」と言うと、さんまは「いちばん心に響くよね」と笑顔で言った。