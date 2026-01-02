お笑い芸人あっぱれコイズミ（46）が1日、自身のインスタグラムを更新。モデルでインフルエンサーの中島絢乃（37）との結婚を発表した。

「新年明けましておめでとうございます！皆様本年もよろしくお願いいたします！そして、新年のご挨拶と同時に恐縮ながら皆様にご報告させていただきたい事がございます」と前振りし、「私はピン芸人であると同時に私生活でもずっとピンで、タイ生活も10年になりますが、ずっと彼女もいなくて独身でしたが、この度、インフルエンサーの中島絢乃さんと入籍して結婚させていただく事になりました！絢乃さんは15年前にお付き合いさせていただいてた、いわゆる元カノですが、ひょんな事から昨年7月に再会し、まさかの復縁させていただき、結婚する事になりました！」と報告した。

さらに「婚姻届の証人は、私がデビューした時からずっとお世話になっていて、15年前に絢乃さんとお付き合いしていた時の事も知っているトータルテンボスさんにお願いさせていただきました！」と明かし、「まさか自分が結婚のご報告をできる日が来るとは思ってませんでしたが、2年前に亡くなった父親にずっと心配をかけていたので、父親の誕生日だった1月1日に結婚発表をさせていただきました。父も喜んでくれてると思います！」とつづった。

あっぱれコイズミが象使いの免許を取得していることもあり、数多くのゾウに囲まれたツーショットや、結婚指輪姿などをアップ。お相手に関しても「絢乃さんは私と結婚してくれるだけあって多少ぶっ飛んでる所はありますが、凄くしっかり者で、とても優しくて、タイ人っぽい人なので、これから愉快な夫婦生活を送っていきたいと思います！文章でのご報告は長くなってしまうので、なぜ結婚する事になったかとか、これからの生活はどうするのかとか、私はいつまでタイに住むのかなど詳しい事はYouTubeでお話しさせていただいたので、よかったらご覧ください！これから絢乃ちゃんと楽しい人生を作っていきたいと思います！僕らの事を暖かく見守っていただけたら嬉しいです！皆様、今後ともよろしくお願い致します！」と伝えた。

タイ語でも結婚を報告した。

ファンやフォロワーからも「な〜に〜ッ！」「正月あっぱれ」「わー！！すごい！！」「ずっとずっとお二人で楽しくお幸せに」「ゾウさんの鼻のように末永くお幸せに〜♪」などの祝福コメントが寄せられている。

あっぱれコイズミは川崎市出身。東京NSC4期生。現在は住みますアジア芸人としてタイに在住。象使いの免許も取得。趣味はプロレス、ゲーム、旅行。身長171センチ。血液型O。

中島は長野県出身。ファッション誌などのモデルとして活躍。趣味は筋トレ、整形メーク。身長156センチ。血液型O。