『NHK紅白』の名場面や舞台裏をまとめて紹介！『生放送！紅白歌合戦お正月スペシャル』OA迫る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2025年12月31日に放送された『第76回NHK紅白歌合戦』から、振り返りエピソードや名場面、メイキング映像などが、まとめて紹介される特別番組『生放送！紅白歌合戦お正月スペシャル』が、1月3日19時20分よりNHK総合にて放送される。司会は有吉弘行と鈴木奈穂子アナウンサー。

■生放送の舞台裏でしか見ることができない出場歌手の真剣な表情や、本番のステージにかける思いなども紹介

NHKホールに多くの観客を迎えて、2025年12月31日に放送された『第76回NHK紅白歌合戦』。「つなぐ、つながる、大みそか。」をテーマに、出場歌手や、特別企画の出演者が素晴らしいパフォーマンスを披露、さらに司会の綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜もゲストと一緒に番組を盛り上げた。

1月3日に放送される『生放送！紅白歌合戦お正月スペシャル』では、そんな大晦日の感動も記憶に新しいタイミングで、出場歌手の熱いパフォーマンスをオンエア。番組では、生放送の舞台裏でしか見ることができない出場歌手の真剣な表情や、本番のステージにかける思いなども紹介される。

スタジオゲストには、柏木由紀、新浜レオン、M!LK、そしてアルコ＆ピースが登場し、現場にいたからこそ語ることができる証言を披露。ぜひ放送をチェックしよう。

■『第76回NHK紅白歌合戦』の見逃し配信は、1月7日23時45分まで

総合テレビ、BSP4K、BS8K、ラジオ第1、NHK ONE、らじる★らじるという多様なプラットフォームで届けられた『第76回NHK紅白歌合戦』。

NHK ONEがスタートして初となる紅白の再生回数は、12月31日の放送開始から1月1日までに482万回（※）となった。

副音声では「紅白ウラトークチャンネル」が届けられた他、NHK MUSIC YouTube チャンネ

ルや番組公式SNSでも、出場歌手の声や舞台裏の情報などを発信。多くの視聴者を楽しませた。

『第76回NHK紅白歌合戦』の見逃し配信は、1月7日23時45分まで。紅白を見逃してしまった人、もう一度観たい人は、NHK ONEを早めにチェックしよう。

なお、タイムシフトを含めた総合視聴率、NHK ONEの再生回数（確定値）など『第76回NHK紅白歌合戦』の見られ方については、1月9日に発表される予定だ。

（※）12月31日の放送当日の「同時配信」と1月1日までの「見逃し配信」の合算値。旧 NHKプラスでは「UB：ユニーク・ブラウザ」数が公表されていたが、NHK ONEでは「再生回数」で公表。

■『第76回NHK紅白歌合戦』実施本部長 小池明久 コメント