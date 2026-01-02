『NHK紅白』の名場面や舞台裏をまとめて紹介！『生放送！紅白歌合戦お正月スペシャル』OA迫る
2025年12月31日に放送された『第76回NHK紅白歌合戦』から、振り返りエピソードや名場面、メイキング映像などが、まとめて紹介される特別番組『生放送！紅白歌合戦お正月スペシャル』が、1月3日19時20分よりNHK総合にて放送される。司会は有吉弘行と鈴木奈穂子アナウンサー。
■生放送の舞台裏でしか見ることができない出場歌手の真剣な表情や、本番のステージにかける思いなども紹介
NHKホールに多くの観客を迎えて、2025年12月31日に放送された『第76回NHK紅白歌合戦』。「つなぐ、つながる、大みそか。」をテーマに、出場歌手や、特別企画の出演者が素晴らしいパフォーマンスを披露、さらに司会の綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜もゲストと一緒に番組を盛り上げた。
1月3日に放送される『生放送！紅白歌合戦お正月スペシャル』では、そんな大晦日の感動も記憶に新しいタイミングで、出場歌手の熱いパフォーマンスをオンエア。番組では、生放送の舞台裏でしか見ることができない出場歌手の真剣な表情や、本番のステージにかける思いなども紹介される。
スタジオゲストには、柏木由紀、新浜レオン、M!LK、そしてアルコ＆ピースが登場し、現場にいたからこそ語ることができる証言を披露。ぜひ放送をチェックしよう。
■『第76回NHK紅白歌合戦』の見逃し配信は、1月7日23時45分まで
総合テレビ、BSP4K、BS8K、ラジオ第1、NHK ONE、らじる★らじるという多様なプラットフォームで届けられた『第76回NHK紅白歌合戦』。
NHK ONEがスタートして初となる紅白の再生回数は、12月31日の放送開始から1月1日までに482万回（※）となった。
副音声では「紅白ウラトークチャンネル」が届けられた他、NHK MUSIC YouTube チャンネ
ルや番組公式SNSでも、出場歌手の声や舞台裏の情報などを発信。多くの視聴者を楽しませた。
『第76回NHK紅白歌合戦』の見逃し配信は、1月7日23時45分まで。紅白を見逃してしまった人、もう一度観たい人は、NHK ONEを早めにチェックしよう。
なお、タイムシフトを含めた総合視聴率、NHK ONEの再生回数（確定値）など『第76回NHK紅白歌合戦』の見られ方については、1月9日に発表される予定だ。
（※）12月31日の放送当日の「同時配信」と1月1日までの「見逃し配信」の合算値。旧 NHKプラスでは「UB：ユニーク・ブラウザ」数が公表されていたが、NHK ONEでは「再生回数」で公表。
■『第76回NHK紅白歌合戦』実施本部長 小池明久 コメント
今回のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」
歌や音楽を通じて、大切な人たちと“つながる”ひとときを過ごしていただきたい・・・そんな願いを込め、スタッフ一同、精いっぱい制作いたしました。
本番では、司会の綾瀬はるかさん、有吉弘行さん、今田美桜さんによって、朗らかで素敵な空気が生み出され、全国のみなさまを一つに繋いでくださったと感じています。出場歌手のみなさま、すべての出演者のみなさまに心よりの感謝を申し上げます。
そして何より、放送やNHK ONEなど、多様な媒体でご視聴いただいたみなさまに厚く感謝を申し上げます。
今回は「放送100年」「戦後80年」という節目の紅白歌合戦でした。次の100年も、歌や音楽の力で、さまざまな壁をこえ、人と人とをつなぎ、大切なものを共有する役割を果たしていきたいと願っています。
最後になりますが、2026年がみなさまにとりまして、平和で希望あふれる年になりますことを祈念しております。NHK紅白歌合戦をご覧いただき、誠にありがとうございました。
■番組情報
NHK総合『生放送！紅白歌合戦お正月スペシャル』
01/03（土）19:20～20:48
司会：有吉弘行、鈴木奈穂子アナウンサー
ゲスト：柏木由紀、新浜レオン、M!LK、アルコ＆ピース
■関連リンク
『第76回NHK紅白歌合戦』シーン別 曲順チャプターリスト
https://www.nhk.or.jp/kouhaku/scene76/
『第76回NHK紅白歌合戦』番組サイト
https://www.nhk.or.jp/kouhaku/
『生放送！紅白歌合戦お正月スペシャル』の詳細はこちら
https://www.web.nhk/tv/pl/series-tep-N7W6K663LZ