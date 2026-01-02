『モニタリング』お正月4時間SPに、福山雅治、大泉洋、石井竜也、高橋洋子、大橋和也ら音楽ファン注目の出演者が大量参戦

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TBSで毎週木曜20時から放送中の『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』。1月3日17時から（※18時までは一部地域を除く）4時間の超特大お正月SPが放送される。

福山雅治と大泉洋のドリームサプライズを始め、米米CLUBの石井竜也とアニソン界のレジェンド、高橋洋子による冬の名曲熱唱企画2本立て、バドミントン元世界ランキング1位の桃田賢斗が町の大会に変装潜入など、サプライズあり、歌あり、スポーツあり…な超豪華ゲストによる夢の企画が目白押し。ファンは要チェックだ。

■福山雅治と大泉洋がファン歓喜のサプライズ＆禁断チャレンジ

大ヒット公開中の『映画ラストマン -FIRST LOVE-』に出演中の福山雅治と大泉洋が『モニタリング』に降臨（※メイン写真）。プライベートでも仲良しなふたりが、爆笑必至＆ファン歓喜のドリームサプライズに挑戦する。さらに大泉はファンの願いを叶えるべく、福山の歌声が「本物」か「モノマネ」かを見抜く禁断の聴き比べクイズに挑戦。本人を目の前に絶対に失敗できないなか、大泉は正解することができるのか？ そして、ラストは超大舞台にまさかの降臨！ 観客全員を熱狂の渦に巻き込む。

■米米CLUB・石井竜也とアニソン界のレジェンド・高橋洋子が冬の名曲を披露

『モニタリング』が誇る2大アーティスト、米米CLUBの石井竜也と「新世紀エヴァンゲリオン」主題歌の歌唱で知られる高橋洋子が、圧倒的歌唱力で冬の名曲を大熱唱。 圧巻の歌声にターゲットも感動＆涙。さらに高橋は話題のダンスグループ、アバンギャルディと京都で超豪華コラボ。外国人も思わず大興奮の最上級のエンターテインメントとなる。

■バドミントン元世界ランク1位の桃田賢斗が町の大会に変装潜入

バドミントン元世界ランキング1位の桃田賢斗が、河合郁人と再びダブルスを組み、町の大会に変装潜入。前回、まさかの優勝を逃してしまったふたりがリベンジに挑む。さらに桃田は人気アイドルグループ、なにわ男子の大橋和也ともダブルスを組み、別の大会でも優勝を目指す。超白熱の試合の末に待っているのは、悲願の優勝か？ 屈辱の敗北か？

その他、陸上界からオリンピック4大会連続出場中の飯塚翔太と100メートル走で9秒台の俊足を持つ小池祐貴が『モニタリング』に初参戦。おじさんや生徒に変装してイベントや学校に潜入し、観客の度肝を抜く圧巻の走りを見せる。

2026年最初の『モニタリング』は、ドリームサプライズあり、圧巻の歌声あり、白熱のスポーツありのてんこ盛りの4時間。ぜひチェックしよう。

■番組情報

TBS系『ニンゲン観察バラエティ モニタリング お正月SP』

01/03（土）17:00～21:00（※18時までは一部地域を除く）

［出演者］

MC：ブラックマヨネーズ（小杉竜一、吉田 敬）

レギュラー（※50音順） ：EXILE NAOTO（EXILE／三代目J SOUL BROTHERS） 川口春奈 小泉孝太郎 笹野高史 ハリセンボン（近藤春菜、箕輪はるか）

スタジオゲスト（※50音順）：アン ミカ 池田美優（みちょぱ） 磯村勇斗 王林 河合郁人 川田裕美 田中卓志（アンガールズ）

VTRゲスト：福山雅治 大泉 洋 石井竜也 高橋洋子 アバンギャルディ 桃田賢斗 河合郁人 大橋和也（なにわ男子） 飯塚翔太 小池祐貴 他

