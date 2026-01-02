新年相場を彩る、26年2月期【上方修正】候補 28社選出 ＜新春特別企画＞
小売業やサービス業といった内需関連を中心とする2月期決算企業の25年2月期第3四半期累計(3-11月)決算の発表が本格化している。本特集では、上期(3-8月)業績が好調で通期計画に対する進捗率が高く、上方修正が期待される銘柄を探った。
下表は、時価総額30億円以上の銘柄を対象に、上期(3-8月)の経常利益が前年同期比で増益を達成した銘柄をピックアップ。さらに、上期経常利益の通期計画に対する進捗率が50％以上、かつ同進捗率が過去5年平均を5ポイント超上回るといった条件を満たした28社を選び出し、進捗率が大きい順に記した。「★」は前期の第3四半期決算発表前または発表時に上方修正した銘柄。
なかでも、前期の第3四半期決算発表時に経常利益予想を上方修正した、タキヒヨー <9982> [東証Ｓ]、エディア <3935> [東証Ｓ]、エスケイジャパン <7608> [東証Ｓ]、システムインテグレータ <3826> [東証Ｓ]、乃村工藝社 <9716> [東証Ｐ]は今年も有望だ。このうち、ＳＫジャパンは過去5年のうち4回、乃村工芸社は2年連続で1月上旬に通期の経常利益予想を上方修正しており、有力候補としてマークしたい。
このほか、上期経常利益の通期計画に対する進捗率が80％を超えている、ジュンテンドー <9835> [東証Ｓ]、ＪＭＡＣＳ <5817> [東証Ｓ]、キャンドゥ <2698> [東証Ｓ]、フェリシモ <3396> [東証Ｓ]、カンセキ <9903> [東証Ｓ]、識学 <7049> [東証Ｇ]、歌舞伎座 <9661> [東証Ｓ]、放電精密加工研究所 <6469> [東証Ｓ]は業績上振れが期待される。
┌ 通期進捗率 ┐ ┌ 経常利益 ┐ 3-8月期 予想
コード 銘柄名 3-8月期 5年平均 通期計画 3-8月期 増益率 PER
<9835> ジュンテン 213 126 400 850 1.1 40.5
<5817> ＪＭＡＣＳ 125 55.9 208 261 480 49.3
<2698> キャンドゥ 119 48.6 1110 1322 787 547
<3396> フェリシモ 102 55.7 243 247 1444 35.0
<9903> カンセキ 97.2 54.5 250 243 13.0 43.6
<7049> 識学 89.8 56.0 954 857 337 12.1
<9661> 歌舞伎 84.5 58.6 283 239 55.2 262
<6469> 放電精密 80.6 32.8 708 571 317 68.6
<3280> エストラスト 79.5 24.0 1900 1511 659 5.1
<3546> アレンザＨＤ 77.6 61.4 4250 3297 61.9 16.7
<9982> タキヒヨー 75.1 36.0 1520 1141 108 15.6 ★
<3935> エディア 71.8 46.5 400 287 137 15.7 ★
<6086> シンメンテ 70.0 56.0 1706 1195 25.8 19.1
<8203> ＭｒＭａｘ 66.2 61.0 4400 2911 29.7 9.2
<8931> 和田興産 65.9 46.1 3500 2305 26.4 7.5
<9602> 東宝 64.4 52.6 65500 42192 6.1 28.2
<6432> 竹内製作所 63.5 53.7 37300 23692 2.2 11.8
<7608> ＳＫジャパン 63.1 54.8 1600 1010 71.2 11.2 ★
<3826> ＳＩ 62.5 42.3 400 250 155 19.1 ★
<2337> いちご 61.1 42.6 14800 9047 62.9 11.3
<4317> レイ 59.8 23.6 1300 778 230 9.5
<9716> 乃村工芸社 58.1 32.7 12100 7027 360 17.4 ★
<9861> 吉野家ＨＤ 55.2 46.5 8700 4802 21.0 41.4
<2726> パルＨＤ 53.3 47.4 26400 14069 17.7 21.0
<2653> イオン九州 51.3 41.9 10100 5177 74.8 19.1
<8570> イオンＦＳ 51.2 43.5 57000 29192 7.7 17.8
<8244> 近鉄百 50.6 26.9 5200 2630 44.5 20.8
<8016> オンワード 50.2 35.9 11000 5521 5.9 10.0
※経常利益の単位は百万円。
株探ニュース
下表は、時価総額30億円以上の銘柄を対象に、上期(3-8月)の経常利益が前年同期比で増益を達成した銘柄をピックアップ。さらに、上期経常利益の通期計画に対する進捗率が50％以上、かつ同進捗率が過去5年平均を5ポイント超上回るといった条件を満たした28社を選び出し、進捗率が大きい順に記した。「★」は前期の第3四半期決算発表前または発表時に上方修正した銘柄。
なかでも、前期の第3四半期決算発表時に経常利益予想を上方修正した、タキヒヨー <9982> [東証Ｓ]、エディア <3935> [東証Ｓ]、エスケイジャパン <7608> [東証Ｓ]、システムインテグレータ <3826> [東証Ｓ]、乃村工藝社 <9716> [東証Ｐ]は今年も有望だ。このうち、ＳＫジャパンは過去5年のうち4回、乃村工芸社は2年連続で1月上旬に通期の経常利益予想を上方修正しており、有力候補としてマークしたい。
このほか、上期経常利益の通期計画に対する進捗率が80％を超えている、ジュンテンドー <9835> [東証Ｓ]、ＪＭＡＣＳ <5817> [東証Ｓ]、キャンドゥ <2698> [東証Ｓ]、フェリシモ <3396> [東証Ｓ]、カンセキ <9903> [東証Ｓ]、識学 <7049> [東証Ｇ]、歌舞伎座 <9661> [東証Ｓ]、放電精密加工研究所 <6469> [東証Ｓ]は業績上振れが期待される。
┌ 通期進捗率 ┐ ┌ 経常利益 ┐ 3-8月期 予想
コード 銘柄名 3-8月期 5年平均 通期計画 3-8月期 増益率 PER
<9835> ジュンテン 213 126 400 850 1.1 40.5
<5817> ＪＭＡＣＳ 125 55.9 208 261 480 49.3
<2698> キャンドゥ 119 48.6 1110 1322 787 547
<3396> フェリシモ 102 55.7 243 247 1444 35.0
<9903> カンセキ 97.2 54.5 250 243 13.0 43.6
<7049> 識学 89.8 56.0 954 857 337 12.1
<9661> 歌舞伎 84.5 58.6 283 239 55.2 262
<6469> 放電精密 80.6 32.8 708 571 317 68.6
<3280> エストラスト 79.5 24.0 1900 1511 659 5.1
<3546> アレンザＨＤ 77.6 61.4 4250 3297 61.9 16.7
<9982> タキヒヨー 75.1 36.0 1520 1141 108 15.6 ★
<3935> エディア 71.8 46.5 400 287 137 15.7 ★
<6086> シンメンテ 70.0 56.0 1706 1195 25.8 19.1
<8203> ＭｒＭａｘ 66.2 61.0 4400 2911 29.7 9.2
<8931> 和田興産 65.9 46.1 3500 2305 26.4 7.5
<9602> 東宝 64.4 52.6 65500 42192 6.1 28.2
<6432> 竹内製作所 63.5 53.7 37300 23692 2.2 11.8
<7608> ＳＫジャパン 63.1 54.8 1600 1010 71.2 11.2 ★
<3826> ＳＩ 62.5 42.3 400 250 155 19.1 ★
<2337> いちご 61.1 42.6 14800 9047 62.9 11.3
<4317> レイ 59.8 23.6 1300 778 230 9.5
<9716> 乃村工芸社 58.1 32.7 12100 7027 360 17.4 ★
<9861> 吉野家ＨＤ 55.2 46.5 8700 4802 21.0 41.4
<2726> パルＨＤ 53.3 47.4 26400 14069 17.7 21.0
<2653> イオン九州 51.3 41.9 10100 5177 74.8 19.1
<8570> イオンＦＳ 51.2 43.5 57000 29192 7.7 17.8
<8244> 近鉄百 50.6 26.9 5200 2630 44.5 20.8
<8016> オンワード 50.2 35.9 11000 5521 5.9 10.0
※経常利益の単位は百万円。
株探ニュース