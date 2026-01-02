　小売業やサービス業といった内需関連を中心とする2月期決算企業の25年2月期第3四半期累計(3-11月)決算の発表が本格化している。本特集では、上期(3-8月)業績が好調で通期計画に対する進捗率が高く、上方修正が期待される銘柄を探った。

　下表は、時価総額30億円以上の銘柄を対象に、上期(3-8月)の経常利益が前年同期比で増益を達成した銘柄をピックアップ。さらに、上期経常利益の通期計画に対する進捗率が50％以上、かつ同進捗率が過去5年平均を5ポイント超上回るといった条件を満たした28社を選び出し、進捗率が大きい順に記した。「★」は前期の第3四半期決算発表前または発表時に上方修正した銘柄。

　なかでも、前期の第3四半期決算発表時に経常利益予想を上方修正した、タキヒヨー <9982> [東証Ｓ]、エディア <3935> [東証Ｓ]、エスケイジャパン <7608> [東証Ｓ]、システムインテグレータ <3826> [東証Ｓ]、乃村工藝社 <9716> [東証Ｐ]は今年も有望だ。このうち、ＳＫジャパンは過去5年のうち4回、乃村工芸社は2年連続で1月上旬に通期の経常利益予想を上方修正しており、有力候補としてマークしたい。

　このほか、上期経常利益の通期計画に対する進捗率が80％を超えている、ジュンテンドー <9835> [東証Ｓ]、ＪＭＡＣＳ <5817> [東証Ｓ]、キャンドゥ <2698> [東証Ｓ]、フェリシモ <3396> [東証Ｓ]、カンセキ <9903> [東証Ｓ]、識学 <7049> [東証Ｇ]、歌舞伎座 <9661> [東証Ｓ]、放電精密加工研究所 <6469> [東証Ｓ]は業績上振れが期待される。

　　　　　　　　　 　┌ 通期進捗率 ┐　┌ 経常利益 ┐　 3-8月期　予想
コード 銘柄名　　　　3-8月期 5年平均　通期計画　3-8月期　増益率 　PER
<9835> ジュンテン　　　　213　　 126　　　 400　　　850　　 1.1　40.5
<5817> ＪＭＡＣＳ　　　　125　　55.9　　　 208　　　261　　 480　49.3
<2698> キャンドゥ　　　　119　　48.6　　　1110　　 1322　　 787　 547
<3396> フェリシモ　　　　102　　55.7　　　 243　　　247　　1444　35.0
<9903> カンセキ　　　　 97.2　　54.5　　　 250　　　243　　13.0　43.6
<7049> 識学　　　　　　 89.8　　56.0　　　 954　　　857　　 337　12.1
<9661> 歌舞伎　　　　　 84.5　　58.6　　　 283　　　239　　55.2　 262
<6469> 放電精密　　　　 80.6　　32.8　　　 708　　　571　　 317　68.6
<3280> エストラスト　　 79.5　　24.0　　　1900　　 1511　　 659　 5.1
<3546> アレンザＨＤ　　 77.6　　61.4　　　4250　　 3297　　61.9　16.7

<9982> タキヒヨー　　　 75.1　　36.0　　　1520　　 1141　　 108　15.6 ★
<3935> エディア　　　　 71.8　　46.5　　　 400　　　287　　 137　15.7 ★
<6086> シンメンテ　　　 70.0　　56.0　　　1706　　 1195　　25.8　19.1
<8203> ＭｒＭａｘ　　　 66.2　　61.0　　　4400　　 2911　　29.7　 9.2
<8931> 和田興産　　　　 65.9　　46.1　　　3500　　 2305　　26.4　 7.5
<9602> 東宝　　　　　　 64.4　　52.6　　 65500　　42192　　 6.1　28.2
<6432> 竹内製作所　　　 63.5　　53.7　　 37300　　23692　　 2.2　11.8
<7608> ＳＫジャパン　　 63.1　　54.8　　　1600　　 1010　　71.2　11.2 ★
<3826> ＳＩ　　　　　　 62.5　　42.3　　　 400　　　250　　 155　19.1 ★
<2337> いちご　　　　　 61.1　　42.6　　 14800　　 9047　　62.9　11.3

<4317> レイ　　　　　　 59.8　　23.6　　　1300　　　778　　 230　 9.5
<9716> 乃村工芸社　　　 58.1　　32.7　　 12100　　 7027　　 360　17.4 ★
<9861> 吉野家ＨＤ　　　 55.2　　46.5　　　8700　　 4802　　21.0　41.4
<2726> パルＨＤ　　　　 53.3　　47.4　　 26400　　14069　　17.7　21.0
<2653> イオン九州　　　 51.3　　41.9　　 10100　　 5177　　74.8　19.1
<8570> イオンＦＳ　　　 51.2　　43.5　　 57000　　29192　　 7.7　17.8
<8244> 近鉄百　　　　　 50.6　　26.9　　　5200　　 2630　　44.5　20.8
<8016> オンワード　　　 50.2　　35.9　　 11000　　 5521　　 5.9　10.0

※経常利益の単位は百万円。



株探ニュース