5区序盤は、城西大・斎藤選手（4年）、青山学院大・黒田選手（4年）が並走する形で4位・5位争い。その後、青山学院大が抜け出し4位に。

大平台のカーブでは、柴田選手（3年）が走る1位中央大と、工藤選手（3年）が走る2位早稲田大の差は29秒。小田原中継所時点での1分12秒差を詰めている。

10km（以下kmは区間のkm数）手前、1位が逆転し早稲田大が先頭に浮上。同じく10km手前では、青山学院大が3位に上がる。

11.9km地点の小涌園前、1位早稲田大と2位中央大の差は23秒差。3位青山学院大は1位と1分02秒差。青山学院大・黒田選手は区間新より早いペース。

13kmすぎ、中央大を抜き青山学院大が2位に浮上。往路ゴールまであと4.8kmの芦之湯では、1位早稲田大と2位青山学院大の差は15秒。

1位早稲田大と2位青山学院大の差はさらに詰まり、19kmすぎには青山学院大・黒田選手が先頭に立ち、1位が逆転。

青山学院大・黒田選手は1時間07分16秒で区間新の快走。青山学院大は3年連続8回目の往路優勝（5時間18分08秒で往路新記録）。

往路2位は、1位と18秒差で早稲田大（往路 5時間18分26秒）、往路3位は、1位と1分36秒差で中央大（往路 5時間19分44秒）。

（以下順位は往路順位）4位の國學院大、5位城西大、6位順天堂大、7位駒澤大、8位創価大、9位日本大、10位東海大が往路10位以内に。続いて11位中央学院大、12位山梨学院大、13位東京農業大がフィニッシュ。

14位神奈川大、15位東洋大、16位日本体育大、17位帝京大、18位大東文化大、19位東京国際大、オープン参加の学生連合、20位立教大は明日1月3日の復路で一斉スタートとなる。