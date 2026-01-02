2026年1月1日、中国のSNS・微博（ウェイボー）では、日本の俳優・長澤まさみさんが結婚を発表したことが複数のユーザーによって紹介され、注目を集めた。

530万人のフォロワーを持つ「日＿推」や170万人がフォローする「唇様」など影響力を持つエンタメ系ブロガーが1日、長澤さんの結婚を紹介。長澤さんの写真と、結婚相手である映画監督の福永壮志さんの写真、長澤さんの結婚発表メッセージの写真などを掲載したほか、結婚発表メッセージの中国語訳を記載している。

新年早々飛び出したおめでたいニュースに、中国のネットユーザーは「とても驚いたが祝福したい」「ついに彼女は理想の相手を見つけたね。おめでとう」「うう……まさみちゃんが幸せでありますように」など、祝福するコメントが多く寄せられた。

また、結婚相手については「顔はあまり好みじゃないけど、まさみちゃんには幸せであってほしい」「もっといい人がいたのでは、とも思うけど祝福する」「『将軍』の監督をするなど、相手の手掛ける作品を見る限りは良いカップルだと思う」「『将軍』や『TOKYO VICE』の監督だし、最強コンビではないか」などさまざまな意見が見られる。 長澤まさみ



さらに、「これで長澤まさみ、新垣結衣、堀北真希、石原さとみ、戸田恵梨香など80年代生まれのドラマ女神たちはみんな人妻になった」など、中国でも人気を集めた日本の女優が次々と結婚し、「ともに青春を歩んだアイドル」的存在のロス（喪失）に落胆する声も。「長澤まさみも結婚した。われわれに残されたのはいよいよ綾瀬はるかだけになったぞ」といったように、綾瀬はるかを「最後のとりで」とするユーザーも多かった。

このほか、「日本人は毎年年明けに結婚を発表する決まりでもあるのか」「年初は結婚、年末は離婚の目安」「島国（日本）の古い習慣だな。元日に一斉に結婚報告をする」という日本文化に関するコメントもあった。（編集・翻訳/川尻）