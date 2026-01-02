1月3日（土）朝7時～放送池上彰、伊沢拓司、カズレーザーらが2026年に起こるかもしれない“ビックリ予想”をリレー形式で披露！

テレ東では、1月3日（土）朝7時から「テレ東は”知の駅伝”～2026年政治・経済・ビジネスをビックリ予想～」を放送します。2026年新春。日本の正月の風物詩となった箱根駅伝に、テレ東が“知の駅伝”で挑戦します！テレ東の経済メディア「テレ東BIZ」の人気コンテンツの特別編、新作コンテンツの間を縫って、池上彰、「クイズ王」伊沢拓司、「雑学王」カズレーザーらが、頭脳を駆使してひねり出した2026年に起こるかもしれない“ビックリ予想”をリレー形式で披露！知のタスキをつなぎ、「箱根」の裏の５時間を駆け抜けます。正月の長丁場に「テレ東BIZ」の豊富な経済コンテンツから、視聴者の皆さまに明日のビジネスの役に立つヒントを提供します。テレ東ならではの新しい駅伝にぜひご期待ください。





【番組内容（予定）】ビックリ予想 でつなぐ５区間リレー① 2026年の政治・経済・外交を専門家がビックリ予想！！ビックリ予想（1区）永濱利廣（第一生命経済研究所 首席エコノミスト）杉山晋輔（早稲田大学特命教授 元駐米大使）キャスター：豊島晋作、中原みなみ起こったら大変なビックリ予想を専門家が議論。・高市政権が消費税を減税？ 実現のための『ウルトラC』・今年のトランプ大統領は波乱万丈・住宅ローン 固定と変動を決める「１％の壁」とは・日中関係悪化は日本経済をどう変えるか・今年のマーケット 日経平均株価の上値はいくら？② 池上彰がいま話を聞きたい30人 特別編ビックリ予想（2区）池上彰今回池上は、作家・元外交官の佐藤優と、作家の朝井リョウと対談。佐藤とは2026年、日本と世界はどうなるのか？についてじっくり語り合った。高市内閣の行方を予測。「愛国心」と「国家主義」について佐藤流の分析を披露する。戦後最年少の直木賞作家朝井との対談では、最新作「イン・ザ・メガチャーチ」など新聞連載での小説のつくり方など人気作家の素顔に迫った。③ 橋本幸治の理系通信 AI勢力図が激変！？ビックリ予想（3区）松尾豊（東京大学教授）東京大学の松尾豊教授をゲストに迎え、2026年に起こりうる「AI勢力図の激変」をテーマにトーク・生成AIの覇権争い（OpenAI vs Google）・AGI（汎用人工知能）の到来・半導体勢力変化（対NVIDIA）・フィジカルAI（家庭用ロボット）の台頭松尾教授は「自動車やスマホに次ぐ巨大なB2C市場になる」と予測。日本が巻き返すチャンスとは④円卓コンフィデンシャル プロ野球ビジネスSPビックリ予想（4区）伊沢拓司、児嶋一哉（アンジャッシュ）ゲスト：福岡ソフトバンクホークス、北海道日本ハムファイターズ、埼玉西武ライオンズの球団関係者、小林至（桜美林大学教授 元千葉ロッテマリーンズ）、杉谷拳士（元北海道日本ハムファイターズ）今回のテーマは「ＮＰＢ（日本プロ野球）ビジネスの裏側」しのぎを削ったパ・リーグのチームの中から、ビジネス面でも様々な取り組みを行っている３球団が集結！ 集客、販売、スポンサー獲得から、組織強化、選手の育成まで、球団運営の 裏側にＭＣ陣が迫ります！日本のプロ野球の未来についての熱い議論も？⑤ 同級生プレイバック ～時代とか人生とか仕事とか～ビックリ予想（5区）カズレーザー(メイプル超合金)ゲスト：えなりかずき、武井壮、中江有里同じ年に生まれ、同じ時代を歩んできた、日本全国にいる「同級生」たちの人生は？今回はMCカズレーザーと同じ、昭和59年組(1984.4.2ー1985.4.1生まれ)と、団塊ジュニアで人数が最も多い昭和48年組(1973.4.2ー1974.4.1生まれ)を直撃！現在とこれまでの仕事、収入や投資、人生の夢や後悔…様々な質問をぶつけてみたら、ニッポンが「辿って来た道」と「今」が見えて来た？※①～⑤の全番組で「テレ東BIZ」限定コンテンツをそれぞれ配信します。特別ページはこちら https://txbiz.tv-tokyo.co.jp/specials?id=270テレ東BIZはいまなら14日間無料！さらにお年玉キャンペーン＆テレ東BIZ大賞Wキャンペーンも実施中！キャンペーン期間内に「ベーシックプラン」「モーサテプレミアムプラン」に登録すると抽選で300名様にAmazonギフトカード1,000円分をプレゼント。会員登録後テレ東BIZ大賞に投票すると、当選確率が2倍！≪番組概要≫【タイトル】 テレ東は”知の駅伝”～2026年政治・経済・ビジネスをビックリ予想～【放送日時】 2026年1月3日（土）朝7時～昼12時【放送局】 テレビ東京【配信】 ▶テレ東BIZ： https://txbiz.tv-tokyo.co.jp/▶TVer： https://tver.jp/ など【出演者】 池上彰、伊沢拓司、カズレーザー(メイプル超合金) ほか【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/chinoekiden/【コピーライト】 Ⓒテレビ東京