“可愛すぎる新喜劇女優”小寺真理、美脚全開ミニ丈スーツで脚組みショット「脚長い」「二度見した」と反響
【モデルプレス＝2026/01/02】“可愛すぎる新喜劇女優”と話題の小寺真理が1月1日、自身のInstagramを更新。脚を組んで座った姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】可愛すぎる34歳新喜劇女優「脚長い」ミニ丈スーツで脚組みショット
小寺は「あけましておめでとうございます。2026年もよろしくお願いします」とコメントし、ソファに座ったソロショットを投稿。淡い色のスーツを着こなした小寺が脚を斜めに組んで座っており、美しい脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「ドキドキする」「二度見した」「脚が美しすぎる」「新年からスーツ脚組みは反則」「最高の新年挨拶」「スタイルレベチ」「脚長い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
