篠原ともえ、様々な書体で書いた干支の書き初め披露「達筆すぎる」「躍動感ばっちり」と反響
【モデルプレス＝2026/01/02】ファッションデザイナーでタレントの篠原ともえが1月1日、自身のInstagramを更新。干支の書き初めを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】46歳タレント「達筆すぎる」様々な書体で書いた“馬”
篠原は「本年度もどうぞよろしくお願い申し上げます 書道教室にて毎年恒例の干支の書き初め」と新年の挨拶をつづり、書き初めの写真を投稿。2026年の干支である「馬」を見事にしたためた書や、練習の様子、また「馬」の字を様々な書体で書いたものなども披露している。
この投稿に「達筆すぎる」「なんでもできて尊敬」「芸術的センスさすが」「上手だなあ」「心洗われる」「躍動感ばっちり」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆篠原ともえ、書き初めを公開
◆篠原ともえの投稿に反響
