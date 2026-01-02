FANTASTICS八木勇征、家族との初詣ショット公開に「理想の息子すぎる」「後ろ姿だけでもオーラがすごい」の声続々
【モデルプレス＝2026/01/02】FANTASTICSの八木勇征が1月1日、自身のInstagramを更新。家族との初詣ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】LDH所属“国宝級イケメン”家族と密着3ショット
「あけましておめでとうございます！2026年もよろしくお願いします」と新年の挨拶をつづった八木。「やぎfam」と添え、家族と思われる人物2人と映り、穏やかな微笑みを浮かべる姿を投稿。また、家族と一緒に参拝の列に並ぶ様子も披露している。
この投稿にファンからは「家族思いなのが伝わる」「ゆっくりと過ごせてるみたいで安心した」「表情が柔らかくてかっこいい」「後ろ姿だけでもオーラがすごい」「理想の息子すぎる」「映画のワンシーンみたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
