山下幸輝、直筆絵馬公開 生年月日欄にも注目集まる「字が可愛い」「まさかの間違い」
【モデルプレス＝2026/01/02】俳優の山下幸輝のオフィシャルサイト『homie』のスタッフ公式X（旧Twitter）が、12月31日に更新された。山下の直筆の絵馬を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】24歳イケメン俳優「まさかの間違い」直筆絵馬公開
投稿では、年末の挨拶とともに、「明日のホミパリ大成功しますように。よろしくー」と山下が自身のファンクラブイベント・通称「ホミパリ」について願いを書き込んだ、イラスト付きの直筆の絵馬を公開。「さすがのcokiさんです 皆さま、生年月日をよーくご覧下さい」と付け加えられており、絵馬をよく見ると、生年年月日の欄には「2025年11月6日」と絵馬を書いた日付が書き込まれている。
この投稿は「生年月日で笑った」「新年から笑わせてくれてありがとう」「見た人が幸せになる絵馬だ」「まさかの間違い（笑）」「生後1ヶ月（笑）」「字が可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆山下幸輝、直筆絵馬公開
◆山下幸輝の絵馬に反響
