第102回箱根駅伝

第102回箱根駅伝は2日、3連覇を目指す青学大が5時間18分8秒の大会新記録で3年連続の往路優勝を飾った。1区16位から区間ごとに順位を上げ、世紀の大逆転V。スーパーエース・黒田朝日（4年）の5区起用をズバリと当てた原晋監督も喜んだ。

終わってみれば、さすが青学大だ。当日変更で起用された1区の小河原陽琉（2年）が区間16位と出遅れ。昨年10区区間賞の実績からして、まさかの展開となった。しかし、2区の飯田翔大（2年）が5人抜きで11位、3区の宇田川瞬矢（4年）が3人抜きで8位、4区の平松享祐（3年）が3人抜きで5位にそれぞれ順位を上げた。

5区を託されたスーパーエース・黒田朝日（4年）は先頭と3分24秒差でタスキを受け、区間記録を上回る超ハイペースで突っ込み、城西大、国学院大、中大を抜いた。そして、終盤に早大・工藤慎作（3年）も逆転。1時間7分16秒の区間新記録でゴールテープを切った。昨年の若林宏樹（青学大）がマークしていた1時間9分11秒を1分55秒更新する、まさに衝撃の記録だった。

采配がズバリと当たった原監督はレース後のインタビューで大逆転Vに歓喜。「いやあ、もう、1代、2代、3代、4代じゃなく…新・山の神誕生です！」と黒田を称賛した。「想定では1時間7分50秒にしていたけど、それを35秒程度上回ることができて本当に凄いキャプテンですね。本当に凄かったです、感動しました！」と労った。

「輝け大作戦」を掲げた今大会。「みんながみんな素晴らしい走りをすれば監督は要りません。凸凹駅伝だけど、悪かったものを取り返す走りをしてくれた。チーム青山、一致団結した取り組みだった。100点満点、皆さん輝きました！」と絶叫した。



（THE ANSWER編集部）