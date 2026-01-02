2025年末～26年のお正月に宝塚歌劇団OGのおめでたい“ご報告”が相次いだ。



【写真】元トップスターが妊娠！大きなお腹を披露

大晦日の“ご報告"は元宙組トップ娘役の陽月華(45)、元月組娘役・咲希あかね(40)、元花組男役の矢吹世奈(31)、元星組娘役の彩園ひな。元日には月組トップスターの龍真咲(43)、元宙組トップ娘役の実咲凜音(36)がそれぞれインスタグラムに結婚や出産などを報告した。



陽月は「変化があったといえば今年結婚しました。春ごろのことでしたが、あまりに日常の延長線上のことでしたので言い出すタイミングがもはやわからなくなっていたのですが、今年中に記しておこうと思った次第です」と報告した。宝塚の仲間にも知らせていなかったようで、元花組トップスターの蘭寿とむ、元雪組トップ娘役の鮎ゆうき、元月組トップ娘役の彩乃かなみ、元雪・星組トップ娘役の白羽ゆり、元月組トップ娘役の蒼乃夕妃らからも驚きとともに祝福の声が寄せられていた。



咲希もインスタグラムを更新し、「昨年、第一子となる女の子を出産しました」と伝えた。すでに1歳になっているという。「なかなか妊娠できず、採卵や移植を繰り返す日々…“命を授かる”ということは本当に奇跡なのだなと実感します」と喜びをつづった



彩園もインスタグラムで「2025年も、たくさんの出会いに恵まれ、支えられながら、心から『幸せだな』と思える1年でした。本当にありがとうございました」と感謝を込め、「そして今年、ご報告が遅くなりましたが、この度、結婚いたしました」とウエディングドレス姿で、夫との2ショットを披露した。



龍は「このたび第二子を授かり、間もなく出産を迎える時期となりました このたび第二子を授かり、間もなく出産を迎える時期となりました 日々お腹の中の命を感じながら、家族とともに愛おしく幸せな時間を過ごしております」大きなお腹の写真とともに妊娠を報告。



実咲は、夫で俳優の廣瀬友祐と連名で「この度、私たち夫婦に第一子となる女児が誕生したことをご報告致します」とつづり、長女ちゃんの手の写真をアップした。



矢吹は、ダンスアーティストグループ・GANMIのSUN-CHANGと結婚。SUN-CHANGがインスタグラムで「2年半ほど前にGANMI×宝塚歌劇OG DANCE LIVE『2STEP』での共演をきっかけに知り合いました。仕事だけでなく何事にも情熱的なところを尊敬し、思いやりとユーモアを合わせもった人柄に惹かれ、彼女とこれから先の人生も共にしたいと思うようになり、2人で丁寧に日々を過ごしてきました」と報告。元男役らしい格好良すぎる２ショットを披露した。



（よろず～ニュース編集部）