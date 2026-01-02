3回戦が行われた

第104回全国高校サッカー選手権は1月2日に各地で3回戦の試合が行われ、Uvanceとどろきスタジアムの第1試合は夏のインターハイ王者神村学園（鹿児島）が29年ぶり出場の水口（みなくち、滋賀）を4-0で下して8強入りを決めた。

昨年12月31日に大会初戦となった2回戦で東海学園（愛知）に6-0で大勝した神村学園。この日も前半からゲームを支配して敵陣でゲームを進めた。前半29分、左サイドから攻撃を仕掛けると、最後はゴール正面でパスを受けたFW倉中悠駕が左足で巻いて落とすシュートを決めて先制点を挙げた。

後半に入ると水口も全体を押し上げてプレーしようという意志を見せたが、逆に神村学園が背後のスペースを攻略。後半2分にゴール前でのこぼれ球をDF細山田怜真が押し込むと、後半6分には初戦でハットトリックのFW日高元が追加点を奪い、あっという間に3-0とリードを広げた。

さらに後半18分には左サイドからの低いアーリークロスに、日高がダイビングヘッドで合わせてこの日2点目をマーク。これで日高は2戦で5得点を挙げ、得点ランクトップとなった。

2戦合計で10得点の攻撃力を見せつけ、準々決勝に進んだた夏の王者。29年ぶりに出場した水口は公立高校ながら2勝する戦いぶりを見せたが、ここで姿を消した。（FOOTBALL ZONE編集部）