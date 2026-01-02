元サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」の山崎円美さんが戸籍上の性別変更と結婚を発表した。

２日までにインスタグラムで「この度、勇気を振り絞り皆様にご報告させていただきます」と書き出し、「（少し前の話にはなりますが）戸籍上の性別を変更し、男性となり、とっっっても素敵な女性の方と結婚致しました！」とウェディングフォトをアップ。

「実はサッカー選手を引退できた１番の理由はこの夢を叶える為でした」と明かし、「性別を変更する為には、もちろん治療が必で、時間がかかるし、自身の年齢、お相手の年齢を考慮すると今しかないタイミングだったのかなと思っております！（人生タイミングってやつですね）」と明かした。

「この事は公表にするつもりはなく、しれっと生きようと思っていたのですが、なんだか微妙に生きづらく、、久しぶりに会った方々にもびっくりさせちゃったりして困らせちゃったりするのもありますし、、そしてなにより、こんな生き方もあるんだ！って事をお伝えしたく勇気を振り絞って公表する決断をしました。（１年かかった笑）」と説明。

「まだまだ受け入れられなかったり賛否両論あるかと思いますが、誰かの価値観を広げられたり、誰かの道標になれたり、誰かの勇気や希望になれたらな！と思っております」と記した。

「昔（？）の自分自身は、結婚となると、相手はもちろん、相手の両親や家族の気持ちを考えると結婚はできないよなぁ、、と考えてました」という。「いつの日か変わったこの気持ちのように、１人でも多くの人の気持ちを変えれたり、１人でも多くの人が生きやすい世の中になるための発信に繋がれたらなと」と思いをつづり、「この公表をきっかけに、また少し世間にオープンできる自分であれるかな？と思っているので、色々とやりたい事を形にできるようがんばります これからもたくさんの夢を叶えられるよう、なりたい自分になれるよう、現役時代同様突っ走ります笑」と誓った。

この投稿には元なでしこジャパンでタレントの丸山桂里奈が「おめでとう めでたい 素敵な家庭を築いてね」、鮫島彩さんが「まる〜！！おめでとう まるの幸せ、嬉しい！」と祝福の声を寄せるなど、多くの反響が寄せられている。