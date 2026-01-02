ドジャース・大谷翔平投手（３１）の２０２６年シーズンにはどんなドラマが待っているだろうか。

７月には３２歳となる二刀流男。少しずつベテランの域にも足を踏み入れているとあって「トレーニングの反応的にも体的には今がピークあたりなのかなと思っている。このオフシーズンの過ごし方次第でどこまで持って行けるのかなというのが変わるんじゃないかなと思っています」と口にしていた。

まず狙うのは２つの頂点だ。まずはすでに侍ジャパン入りが決まっている３月の第６回ＷＢＣ。２３年の前回大会では投打の二刀流でフル回転して侍ジャパンを３大会ぶりの優勝に導いた。今大会の起用法は現時点で未定だが、チームの中心になることは間違いない。米国、ドミニカ共和国などはメジャーのスター選手をズラリと並べて強力な布陣となることが濃厚だが、大会２連覇へ向けて「前回初めて出場して素晴らしい大会だった。前回以上に来年のＷＢＣも素晴らしくなるんじゃないかなと思っている。選ばれること自体、光栄なことだと思うので楽しみにしたい」と心待ちにしている。

もうひとつはドジャースでのワールドシリーズ３連覇だ。ド軍加入１年目の２４年はポストシーズン自身初出場でＷＳ中に左肩を脱臼するアクシデントに見舞われながら頂点に立つと、２５年は投打の二刀流で球団史上初の２年連続ＷＳ制覇に貢献した。ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズでは第４戦で１０奪三振＆３本塁打の偉業を成し遂げるなどシリーズＭＶＰにも輝いた。３連覇となれば球団史上初で、１９９８〜２０００年のヤンキース以来。ナ・リーグのチームでは史上初となる。

ＷＢＣ直前のワールドシリーズを制し、そのまま直後のＷＢＣでも優勝したのは、１２年にジャイアンツでＷＳを制し、１３年ＷＢＣではドミニカ共和国で頂点に立ったサンティアゴ・カシーヤ投手の１人だけ。同年にＷＢＣとＷＳをいずれも制覇したのは１７年の米国代表＆アストロズで頂点に立ったアレックス・ブレグマン内野手、ルーク・グレガーソン投手の２人だけだ。大谷には史上初のＷＳ、ＷＢＣ、ＷＳの「１人３連覇」の期待もかかる。

個人としては２年ぶりの本塁打王を狙う。昨季は自己最多５５発を放ちながら、シュワバー（フィリーズ）に１本及ばず、３年連続本塁打王とはならなかった。一方でＭＶＰは３年連続４度目の受賞。すでに受賞回数は７度のバリー・ボンズに次ぐ２位だが、４年連続５度目の受賞にも期待がかかる。さらに今季は開幕から先発ローテ入りする見込みとあって、日本人投手がこれまで輝いたことのないサイ・ヤング賞争いにもどこまで絡むかにも注目だ。

節目の記録へは、メジャー通算３００号まで残り２０本。通算７００打点まで３１、通算２００盗塁まで３５と迫っている。投手ではあと１勝でメジャー通算４０勝。通算７００奪三振までも残り３０となっている。日米通算では通算３５０本塁打まで残り２２本。１５００安打まで１５４本、２００盗塁まで２２だ。